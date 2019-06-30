غداً… انطلاق مبادرة الخليج 365 لدعم المتاجر الالكترونية التي تقبل العملات الرقمية

في إطار سعي إدارة موقع الخليج 365 لدعم كل أشكال تنمية الفهم والوعي حول العملات الرقمية المشفرة في المنطقة العربية واستخداماتها.

تعلن الإدارة وبشكل رسمي عن بداية مبادرة دعم المتاجر الالكترونية التي تقبل العملات الرقمية.

وذلك من خلال التسويق لها إعلاميا بتخصيص حيز لها في المحتوى الكتابي الدوري الذي ينشر على الموقع بغرض التعريف بها وبخدماتها المقدمة وقبولها واعتمادها على البيتكوين وغيره من العملات الرقمية المشفرة كوسائل للدفع.

حيث لا يخفى على أحد الدور الذي أضحت العملات الرقمية المشفرة تلعبه كأحد أهم وسائل الدفع العصرية ملائمة للجيل الرقمي الجديد بفضل سرعتها العالية في عمليات التحويل وقلة مصاريف المعاملات بالاضافة إلى ما سنتطرق إليه في:

أهم مزايا اعتماد وقبول المتاجر الالكترونية العملات المشفرة كوسيلة للدفع

1- القضاء على الاحتيال وتحمل تكاليف الارجاع

أحد أهم ميزات التحويل عن طريق البيتكوين أنه غير قابل للتغيير والاحتيال بمعنى بمجرد أن يدفع المستخدم المال لقاء خدمة او منتج ما فلا يمكن استرداد المدفوعات مثلما تفعل البطاقات الائتمانية أو “باي بال”.

2- التعامل والسداد الفوري

من المزايا الهامة التي توفرها العملات المشفرة لأصحاب المتاجر الالكترونية التحويل الفوري وعدم وجود طرف ثالث كوسيط لمعالجة عملية التحويل.

3- قلة تكاليف التحويل

كمتجر الكتروني وباعتمادك على عملة البيتكوين وغيره من العملات المشفرة كوسيلة للدفع فإنك تستفيد من انخفاض عمولة التحويل لأقصى مستوياتها وليس مثلما تفعل بطاقات الائتمان التي تقتطع من 2 – 4% من كل عملية تحويل.

4- استقطاب شريحة مستخدمين جدد

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أحد أهم ركائز وأهداف كل متجر الكتروني هو استقطاب المزيد من المستخدمين، وهناك العديد من هؤلاء من يفضل العملات المشفرة كوسيلة للدفع وبقبول العملات المشفرة كوسيلة للدفع يعني فتح مجرى ومنبع اضافي لاستقبال المستخدمين الذين يجلبون معهم ما تقوم عليه أي تجارة “المال”.

5- مسايرة التطور التقني

يمكن تصنيف المتاجر الالكترونية التي تقبل العملات المشفرة كوسيلة للدفع من المتاجر الحديثة والمواكبة للتطورات السائدة وبذلك السير مع التيار وتفادي الجمود ثم الانقراض.

6- الاستفادة من التغطية الاعلامية

تتحدث العديد من المواقع المحلية والعالمية حول أهم المتاجر الالكترونية التي تقبل العملات المشفرة كوسيلة للدفع.

بذلك يمكن جني تسويق مجاني ومفيد، وهو ما نعرضه أيضا من خلال هاته المبادرة التي تقوم على دعم المتاجر الإلكترونية العربية التي تقبل العملات المشفرة كوسيلة للدفع بتغطيتها إعلاميا.

شروط التغطية الإعلامية للمتاجر الإلكترونية العربية التي تقبل العملات المشفرة كوسيلة للدفع

أن تكون عضو في مجتمع الخليج 365 على التيليجرام و تويتر.

أن تمتلك متجر إلكتروني وتتيح خاصية قبول العملات الرقمية للشراء.

أن تكون منتجات المتجر متوافقة مع الأنظمة والقوانين.

المبادرة تنطلق يوم 1 يوليو 2019 و تنتهي يوم 15 يوليو 2019.

وعليه وان استوفيت جميع الشروط السابقة وكان لديك متجر الكتروني يقبل العملات المشفرة كوسيلة للدفع لم يبق لك الا الاتصال بنا عبر هذا الرابط لنقوم بتغطية اعلامية حول متجرك.

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