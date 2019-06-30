أحد مستثمري العملات الرقمية دفع 5000 دولار مقابل عملة الايثيريوم الواحدة

صعد البيتكوين ووصل ذروته المقدرة بـ13700 دولار ليعاود الرجوع لمستويات دنيا تقدر في الوقت الحالي بـ12029 دولار.

عملة الايثيريوم تقريبا تسير على نهج البيتكوين إذ صعدت أيضا لمستوى قياسي جديد لسنة 2019 ووصل سعر الوحدة منها لـ350 دولار.

ليقوم أحدهم ويشتري عملة الايثيريوم المقدرة بـ350 دولار في وقت ذروتها بـ5000 دولار.

تفاصيل الحادثة التي وقعت على منصة Grayscale Ethereum Trust والتي أعلنت عن اطلاق نسخة OTC من منصتها التداولية مع السماح للمستثمرين الأمريكان بولوجها والاستثمار وشراء عملات مختلفة منها وبعض التوكنز المبنية على شبكة الايثيريوم.

واعتمدت عملة الايثيريوم كضمان للأوراق المالية المتداولة.

أما بالنسبة للمستثمر الذي اشترى عملة الايثيريوم بـ5000 دولار فيعود لأسعار العرض والطلب على منصة Grayscale والتي تعرض الشراء على أساس قيمة الأصول الصافية وعلى حسب فترة الصلاحية ما يؤدي أحيانا إلى تضخم سعري مقارنة بالسعر الحقيقي للمنتج المعروض.

وعليه فدفع 5000 دولار نظير وحدة الايثيريوم قذ يبدو غير مبالغ فيه لأن طبيعة منصة Grayscale تفرض ذلك وارتفاع الطلب على حساب العرض للايثيريوم على المنصة ساهم في ارتفاع السعر بهذا الشكل المجنون.

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وللأسف هناك من اشترى بالفعل الايثيريوم بسعر 5000 دولار والتي لم يصلها الايثيريوم أبدا حيث وحتى في أوج صعودها وصلت لغاية 1431 دولار فقط في بداية سنة 2018.

لتضاف قصة هذا المستثمر لجملة القصص الغريبة والعجيبة في عالم العملات الرقمية المشفرة المليء بها.

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