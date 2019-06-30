بينانس تدرس امكانية أن تنضم كـ “نود” لـ عملة “فيسبوك” الرقمية

أطلقت شركة فيسبوك مشروعها الجديد في عالم العملات الرقمية المشفرة تحت تسمية Libra وتم ذكر تفاصيل المشروع في ورقة عمل.

وأُتهمت فيسبوك في تفاصيلها للمشروع بأنها استوحته من مشروع Hedera Hashgraph.

اتهام عملة فيسبوك الجديدة بنسخ نموذج وخارطة طريق مشروع “Hedera Hashgraph”

ومن بين ما جاء به الاعلان عن العملة الجديدة Libra اعلان أن العملة لا تديرها فيسبوك فقط.

بل شركة فيسبوك تملك عقدة “نود” وصوت واحد ضمن 100 “نود” للعملة.

وتم بالفعل الاعلان عن 23 شركة عملاقة تمثل 23 “نود” من بينها: فيزا، أوبر، فودافون، eBay وغيرها من باقي الشركات.

لتظهر بعض الأخبار حول نيّة منصة بينانس أن تمتلك “نود” لـ عملة ليبرا وذلك من خلال حوار خاضه السيد “Gin Chao” مدير المكتب الاستراتيجي لبينانس مع موقع cryptopotato

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أكد السيد “Gin Chao” خلال الحوار بأن شركة بينانس الرائدة في عالم العملات المشفرة تريد أن تصبح “نود” ضمن عملة “فيسبوك” الجديدة المعلن عنها.

وفي جوابه حول سؤال مباشر إن كانت بينانس تفكر في أن تكون “نود” ضمن عملة ليبرا أخبر بما يلي:

“نحن نفكر في ذلك بالتأكيد، سيتم تقديم الطلب وسنرى إن كنا سنصبح مشاركين كأحد النود أم لا، سنرى”.

كما أخبر ذات المتحدث بأن شركة بوزن فيسبوك سيكون لها تأثير واضح على صناعة البلوكشين والعملات المشفرة وستأخذ هذه الأخيرة طابع عالمي وستكون كخيار مطروح برفقة الدولار الأمريكي.

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