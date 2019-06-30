منصة التداول Bitsane الايرلندية تختفي بأموال المستخدمين

شاعت في الآونة ظاهرة الاحتيال وسرقة أموال المستخدمين باستخدام منصات التداول.

حيث تكتسب المنصة التداولية شهرة وتكسب أيضا ثقة مستخدميها ليتم بعدها الاستيلاء على أموالهم واستخدام ذرائع وحجج مختلفة لتبرير العمل الاحتيالي مثل:

أن المنصة تعرضت للقرصنة أو أن المدير التنفيذي الذي يدير مفاتيح المحفظة الباردة توفي وغيرها من الأساليب الاحتيالية:

التداول بالهامش يكلف أحد مديري منصات التداول خسارة 80 مليون دولار من أموال العملاء

منصة التداول Bitsane التي تتخذ من العاصمة دبلن مقرا لها أطلقت للعمل أول مرة سنة 2016 واشتهرت بتداول عملة XRP.

ظهرت العديد من الأخبار حولها مؤخرا بما مفاده أن المنصة اختفت واختفت معها أموال المستخدمين.

حيث لا يمكن الاتصال بالمنصة حاليا كما تم حذف جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي خاصتها

ولم يتم الرد على العديد من المراسلات التي تستفسر حول ما حدث معها.

وتم حذف أيضا حسابات مدرائها الرئيسيين من شبكة LinkedIn.

Advertisements

يقول بعض مستخدمي المنصة أنهم فقدو مبالغ مالية تتراوح ما بين 5000 إلى 150 ألف دولار .

بالنسبة لاحصائيات المنصة على موقع CoinMarketCap فلم يتم تحديثها منذ مدة تفوق 10 أيام.

فيما اخبر أحد مستخدمي المنصة انه فقد 150 ألف دولار وطلب عدم الكشف عنه هويته، مصرحا بما يلي:

“كنت أحاول تحويل XRP إلى بيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة الأخرى، لكن ظلت تظهر الرسالة -معطل مؤقتا- لذا عرفت على الفور أن هناك خطبا ما، عدت لإلقاء نظرة على التذاكر المعلقة في الدعم الفني لأجد عدم امكانية الوصول والدخول إلى المنصة”.

لتبقى العديد من الأسئلة مفتوحة وبدون اجابة مع احتمال يكبر يوم بعد يوم من أن المنصة فرّت بأموال مستخدميها.

اقرأ أيضا:

CoinMarketCap تتجه نحو حذف بيانات منصات التداول التي لا تقدم لها المعلومات ‏اللازمة

السلطات تقبض على مؤسسي أحد منصات التداول بتهمة التلاعب بأحجام التداول