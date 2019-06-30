أحد المليارديرات أعرب عن ندمه على عدم بيعه للبيتكوين عندما بلغ سعره 13800 دولار

في 27 يونيو قال المستثمر الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital مايك نوفوغراتز في مقابلة مع CNBC أنه تمنى أن يكون قد باع أكثر مما فعل عندما حقق سعر البيتكوين أعلى مستوى جديد في 2019 عند سعر 13800 دولار و بعد بلوغه أعلى مستوى سنوي ، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 30 بالمائة تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي و هو الآن يشهد تراجعًا متوقعًا بعد مكسب سنوي قدره 230 في المائة.

على وسائل التواصل الإجتماعي أوضح نوفوغراتز أن التقارير التي تحدثت عن ندمه على عدم بيع المزيد عندما ارتفعت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوياتها السنوية كانت خارج السياق.

حيث قال على قناة CNBC أنه يرغب لو أنه باع المزيد من مقتنياته من البيتكوين قبل أن ينخفض الأصل بنسبة 30 في المائة بين عشية وضحاها ، لكنه أكد أنه على نطاق الإقتصاد الكلي ، لا يزال متفائلاً بشأن الإتجاه المتوسط والطويل المدى للأصول الرقمية المهيمنة.

و قال نوفوغراتز :

“يجب أن أقول أنه تم إخراج كلامي بعض الشيء من السياق أو لم أكن واضحًا بما فيه الكفاية فبالطبع كنت لتفضل بيع شيء ما إذا كان بإمكانك شراؤه بسعر أقل بنسبة 30 في المائة في اليوم التالي و أعتقد أننا نعزز مستوى 10 إلى 14 ألف دولار قبل الخطوة التالية الأعلى و مازلت متفائلًا للغاية”.

في حين أن العديد من التجار والمستثمرين يتوقعون عمومًا استقرار عملة البيتكوين في نطاق من 10 آلاف دولار إلى 14000 دولار بسبب مكاسبها الكبيرة في الأسابيع الأخيرة ، إلا أن الأصول كانت في إتجاه صعودي قوي مما جعل التجار يترددون في المراهنة بقوة ضد البيتكوين.

وقال سكوت ميلكر ، المتداول في عاصمة تكساس الغربية:

نحن في سوق صاعد و في الأسواق الصعودية يجب أن تقوم بالشراء أثناء الانخفاضات. فهل اشتريت أثناء الإنخفاض ؟ فإذا كنت قد فعلت فلا بد أن ذلك كان في مستوى 10488 دولار.

حاليًا ، يستكشف المستثمرون حوافز إيجابية محتملة يمكن أن تغذي الإتجاه القريب و المتوسط الأجل للسوق الرقمية.

البيتكوين ارتفع بالفعل أكثر من 200 في المائة حتى مع انخفاض 18 في المئة من 13800 دولار و زاد تقييم سوق الرقمية بحوالي 100 مليار دولار في الشهر الماضي بسبب صعود سعر البيتكوين.

يتوقع المحللون إدخال أماكن تداول جديدة ، وزيادة في الحجم و زيادة تدفق رأس المال من المؤسسات كعوامل محفزة أساسية للأصل.

إذا استمر حجم سوق البيتكوين طوال عام 2019 مع اقترابه من خفض المكافأة إلى النصف في عام 2020 ، يتوقع المتداولون استمرار زخم الأصل.

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اعتبارًا من 29 يونيو وصل الحجم الحقيقي لعملة البيتكوين إلى حوالي 4.8 مليار دولار ، بزيادة أكثر من عشرة أضعاف منذ مارس و تشير وحدة تخزين Real 10 إلى وحدة التخزين من عشرة بورصات التي تعتبر وحدة تخزين حقيقية بها Bitwise Asset Management.

مع تسجيل سوق العقود الآجلة CME bitcoin و BitMEX أحجام يومية تزيد عن مليار دولار و 10 مليارات دولار على التوالي في أيام الطلب الكبير ، يشهد السوق أحجامًا عند مستوى شبيه بسنة 2018.

عندما أصدرت جمعية libra الورقة البيضاء لـعملتها التي تعتبر أحد الأصول الرقمية التي أنشأتها تكتلات كبرى من أمثال Visa و Mastercard ، قال بعض المديرين التنفيذيين في الصناعة بمن فيهم باري سيلبرت ، الرئيس التنفيذي لشركة DCG أنها ستعمل كمحفز لبقية السوق.

ومع ذلك ، مع إبداء العديد من المناطق الرئيسية مثل روسيا وفرنسا التردد في إضفاء الشرعية على إستخدام libra ، بدأ المستثمرون يشككون في إمكانية بقاء الأصل على المدى الطويل.

وقال نوفوجراتز إنه يعتقد أن المنظمين سيسمحون لـ libra كوسيلة للتنافس ضد الصين وعلي بابا.

هذا هو السبب في أنني أعتقد أن المنظمين سوف يسمحون بتواجد هذه العملة لأنهم لا يريدون أن يهيمن الصينيون على المدفوعات العالمية. و قال نوفوغراتز على الأقل فإن مشروع البلوكتشين هذا سيعطي بعض الخصوصية مقابل جميع مدفوعات Alipay التي تذهب إلى غرفة المقاصة التابعة للحكومة الصينية.

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المصدر :

www.ccn.com

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