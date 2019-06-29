منصة Binance تُجري محادثات مع فيسبوك بهدف إدراج عملة Libra

قال “جين تشاو” المسؤول الإستراتيجي في شركة Binance – المنصة الأكبر في العالم لتداول العملات الرقمية في حديثه مع صحيفة Finance Magnates الإخبارية المختصة بالشؤون المالية ، أن الشركة العملاقة قد ترغب في إدراج عملة فيسبوك الرقمية المسماة ” Libra ” على منصتها .

وقال ” تشاو ” إن Binance تُجري مُحادثات مع فيسبوك حول الإدراج المحتمل . على الرغم من ذلك ، فقد أوضح تشاو أن النقاش لا يزال في مرحلة أولية .

جاءت هذه الأخبار المثيرة للاهتمام من مؤتمر التكنولوجيا المالية “FinTech Junction Conference” الذي عُقد مؤخراً في تل أبيب ، حيث أتيحت الفرصة للصحفيين للجلوس مع رواد التكنولوجيا المالية و مناقشة مستقبل هذه الصناعة .

قال جين تشاو:

” لقد أجرينا حوارًا رسميًا مع Facebook ، فيما يتعلق بمسألة إدراج العملة الرقمية على وجه التحديد .

في الوقت الحالي ، سيعملون على ما يسمى سلسلة خاصة “Private Chain” . مما يعني أنهم لن يبحثوا عن السيولة الخارجية . “

تم تصميم Libra بواسطة Facebook و العديد من شركائها من الشركات على أنها ” عملة مستقرة ” من أجل تسهيل عمليات الدفع بين الأفراد و بين المستهلكين و البائعين . وعندما يتم تداول العملات المستقرة في البورصات ، تبدو السخافة الجوهرية في شريحة العملات البديلة واضحة .

خذ Tether كمثال. من المفترض أن تكون العملة الرقمية المستقرة لـ Tether ثابتة و مساوية لقيمة الدولار الأمريكي بنسبة 1: 1.

ومع ذلك ، فقد قضت العملة المستقرة Tether فترة نصف أكتوبر الماضي وهي تُتداول بسعر أقل من 1 دولار . وتم تداول دولار تيثر “USDT” بقيمة 0.92 دولار فقط! على منصات تداول العملات الرقمية العالمية على مستوى العالم لبعض الوقت . كما وصل سعر العملة لسعر 0.85 دولار في إحدى منصات تداول العملات الرقمية .

في مقابلة لوكالة CCN مع مسؤول سابق في وزارة الخدمات المالية لولاية نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر ، أشاد ضيف CCN بالعملة الرقمية Libra ، لكنه أشار إلى أن فيس بوك لم تُوضح بعد كيف ستعمل على الحفاظ على Libra كعملة مستقرة .

يقول جين تشاو :

لكن هذا لا يجب أن يوقف بينانس. من منظور استراتيجيتها التجارية العالمية ، تعد إضافة المزيد من أزواج تداول الأصول الرقمية مثل BTC / LBR إلى سوق Binance الضخم و المتنامي دائمًا قرارًا تجاريًا لا ينبغي للشركة أن تفشل فيه .

” ومع ذلك ، بناءً على ما نفهمه من إمكانيات ، من المحتمل أن يرغب فيس بوك في سوق ثانوية لعملة Libra . حيث تستفيد العملات كثيراً من السوق الثانوية ، لذلك سيكون من مصلحتها أن ترغب في أن يتم إدراجها . “ Advertisements

وأفاد تشاو أنهم يتطلعون أيضًا إلى المنافسة:

” لن يكون من مصلحة فيس بوك الإكتفاء بإدراج عملتهم الرقمية في البورصة لدينا فقط. بل سيكون من مصلحتهم أيضًا أن يتم إدراج عملتهم في البورصات الأخرى أيضًا ، وهو ما سيحدث على الأرجح . لذلك، إذا ما قرروا العمل على “سلسلة عامة” ، وحصلوا على نوع من التبني الذي يمكنهم الحصول عليه ، فعلى الأرجح سنرغب في إدراجهم “.

كان الإستقبال العام لصناعة العملات الرقمية لعملة “Libra” مزيجاً من الازدراء و الحماس . حيث قام العديد بمقارنات ساخرة للعملة مع عملة JP مورغان المستقرة للشركات التي وصفوها بعديمة الفائدة .

في حين رحّب آخرون مثل التوأم Winklevoss بـ الدعاية و الموثوقية التي جلبتها عملة “Libra” إلى صناعة العملات الرقمية .

لاشك بأن عملة فيس بوك الرقمية “Libra” قد أثرت على صناعة العملات الرقمية إلى حد ما ، فقد قدّمت العملة الرقيمة لفيس بوك دعاية مجانية قوية لبيتكوين من جهة ، ومن جهة أخرى لفتت انتباه العالم إلى قيمة هذه الصناعة.. وقد يعني إدراج عملة فيس بوك على منصات تداول العملات الرقمية العالمية أمراً مهما للحصول على تبني واسع لهذه الصناعة الوليدة .

عزيزي القارئ ، كيف من الممكن أن يؤثر إدراج العملة الرقمية لفيس بوك على منصات تداول العملات الرقمية؟ شاركنا رأيك من خلال الكتابة في صندوق التعليقات بالأسفل..

المصدر : CCN

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