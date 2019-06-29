مجموعة من اتحادات تداول الأصول الرقمية تخطط لتأسيس رابطة عمومية للعملات المشفرة

تام شمس - السبت 29 يونيو 2019 06:46 مساءً - أعلنت مجموعة من اتحادات التداول الوطنية التي تمثل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المحلية (VASPs) عن عزمهم على إنشاء رابطة لتوفير ممثل عالمي للشركات في الصناعة في بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٢٩ يونيو.

وفقًا للبيان، وقعت رابطات التداول اليابانية المذكورة أعلاه مذكرة تفاهم في أوساكا تهدف إلى تأسيس الرابطة. ومن بين الاتحادات التي وقّعت الاتفاقية كانت رابطة التجارة الرقمية الأسترالية (ADCA)، ورابطة صناعة العملات المشفرة وبلوكتشين في سنغافورة ورابطة بلوكتشين اليابانية ورابطة بلوكتشين الكورية ورابطة بلوكتشين في هونغ كونغ، والائتلاف البرلماني التايواني لبلوكتشين ومؤسسة الصناعة ذاتية التنظيم.

وقد أقيم حفل التوقيع في قمة V20 VASP الافتتاحية، والتي عقدت بالتوازي مع اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا والذي شهد تعاون ممثل VASP مع المنظمين. وقد علق مؤسس ADCA المشارك في V20 رونالد تاكر قائلًا:

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"لقد جلبنا الجميع في رحلة لإنشاء هيئة جديدة من شأنها أن تساعد في إنشاء وسيلة للتعامل مع الوكالات الحكومية وفرقة العمل المالي لضمان فهم أفضل مصالحنا وتقييمها على المستوى الدولي."

كما يوضح البيان الصحفي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إقامة حوار مع الحكومات والجهات التنظيمية، ودعم تبادل المعلومات، وتعزيز السياسات والإجراءات، وزيادة الوعي بالصناعة وتسهيل الامتثال.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الشهر، طلب وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية من مجلس الاستقرار المالي (FSB) ومنظمات وضع المعايير العالمية مراقبة المخاطر حول الأصول المشفرة.