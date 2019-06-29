كبير الإقتصاديّين السابق بالبنك الدولي : “العملة الرقمية لشركة فيسبوك Libra يمكن أن تقلل من قدرات البنوك المركزية”

العملة الرقمية Libra ستجعل من المستحيل على البنوك المركزية السيطرة على التضخم

وفي هذا الإطار يقول السيد “بير كوشيك باسو” ، الذي كان كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي في الفترة من عام 2012 إلى عام 2016 ، أن العملة الرقمية Libra سوف تؤثر على السياسة النقدية المختلفة وتجعل الأدوات التي تكون تحت تصرف البنوك المركزية غير فعالة .. مضيفا:

… يجب أن يكون المسئولون عن صناعة السياسة النقدية قلقين بشكل خاص في هذا الشأن ، لأنهم قد يجدون صعوبة أكبر في السيطرة على أمور البطالة والتضخم في عالم ما بعد إطلاق العملة الرقمية Libra .

في موضوعه المكتوب في موقع Project Syndicate ، لاحظ المسؤول الكبير السابق في مؤسسة Bretton Woods أيضًا أن احتمالات أن تصبح البنوك المركزية بلا أسنان متحكمة ستزداد بشكل كبير إذا أصبحت العملة الرقمية Libra بمثابة “عملة عالمية مهيمنة”.

على وجه التحديد ، حذر السيد باسو من أن مستخدمي العملة الرقمية التابعة لشركة فيسبوك قد يختارون الإحتفاظ بأموالهم في عملة Libra بدلاً من الإحتفاظ بها بعملاتهم الوطنية ، وبالتالي ففي حالة حدوث ارتفاع في نسبة التضخم في البلاد ، فإن فعالية أدوات البنوك المركزية للدول في السيطرة واتخاذ تدابير علاجية مثل التخلص من السيولة الزائدة سوف تتضاءل إلى حد كبير لأن نظام إنشاء الأموال سيكون في أيدي شركة فيسبوك .

قد نحتاج بعد ذلك إلى إصدار قوانين ومعاهدات عالمية جديدة في سبيل تخفيف الآثار السلبية المحتملة لذلك وكبح قوة المنظمات التي تدير هذه العملات الجديدة.

مسئولي الجهات التنظيمية يلقون التحية على عملة Libra بشعور يمزج بين الخوف والقلق

هذا وفي الوقت الذي أثارت فيه عملة Libra خوفًا بين الجهات التنظيمية لرقابة الشئون المالية في جميع أنحاء العالم ، فمن غير المرجح أن تقع نصيحة السيد باسو السابقة على آذان صماء ، حيث تظهر أمثلة كثيرة على ذلك.

في الولايات المتحدة مثلا ، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السيد جيروم باول ، في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنه يدرس العملة الرقمية “بعناية فائقة” كما يظهر عبر الرابط التالي ، وبالإضافة إلى ذلك كشف محافظ البنك المركزي أن عملة Libra سوف تحترم على مستوى عالٍ “بالنظر إلى النطاق الممكن لذلك”.

هذا وقد كان رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب السيدة “ماكسين ووترز” ، قد حذر في الأسبوع الماضي من أنه ينبغي عدم السماح لعملة Libra بـ “التنافس مع الدولار” وذلك كما ورد عبر الرابط التالي

وطلبت السيدة ووترز أيضًا من شركة Facebook إيقاف العمل المستمر على عملة Libra إلى أن يتم الرد على الأسئلة المعلقة ، وحددت ووترز بالفعل عقد جلسات استماع في نفس الأمر خلال منتصف الشهر المقبل ، هذا سيعقد مجلس الشيوخ الأمريكي أيضًا جلسات استماع مماثلة في نفس الوقت تقريبًا.

في هذا الخصوص نستعرض معكم الفيديو التالي بالأسفل:

ترجمة العنوان :

السناتور شيرود براون يقول : لا يمكن السماح للعملة الرقمية التابعة لشركة فيسبوك Libra بالإطلاق من دون الخضوع لإشراف.

السيناتور شيرود ( عن مقاطعة D-Ohio ) ينضم إلى “Squawk Alley” في خلال مقابلته مع موقع CNBC لمناقشة العملة الرقمية الجديدة libra ورأيه حولها .

حتى في جميع أنحاء العالم ، لا توجد إعجابات بالعملة الرقمية التابعة لشركة فيسبوك Libra .

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هذا وعبر المحيط الأطلسي ، أشار محافظ بنك إنجلترا السيد مارك كارني ، في نهاية الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي يقترب من العملة الرقمية التابعة لشركة فيسبوك وينظر لها “بعقل متفتح ولكن ليس بابًا مفتوحًا” مما يشير إلى أن الشركة عملاق وسائل التواصل الإجتماعي لن تحصل على حرية تمر من خلال السياسة النقدية هناك monetary policy wonks وذلك كما يظهر عبر .

وعلى الجهة الأخرى في فرنسا ، تعهد وزير المالية السيد برونو لو ماير في الأسبوع الماضي بضرورة عدم السماح بأن تصبح العملة الرقمية Libra بمثابة عملة ذات سيادة.

هذا وقد نشر السيد روبرت ميلير على حسابه في موقع تويتر تغريدة جاء فيها :

“فيما يتعلق بمشروع العملة الرقمية التابعة لشركة فيسبوك Libra ، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير: “من غير المطلوب أبدا أن تصبح عملة Libra “عملة ذات سيادة ، لا تستطيع أن تفعل ذلك ولا يمكن أن يحدث ذلك” الدول القومية تعرف ما هو على المحك بالنسبة لهم. اللعبة تسير.” .