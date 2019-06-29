بنك سويسري يطور عملات رقمية مستقرة على شبكة الايثيريوم

كشف بنك دوكاسكوبي السويسري عن تطويره لـ عملات رقمية مستقرة قائمة على شبكة الايثيريوم وذلك حسب ورقة العمل التي تم نشرها يوم الأمس.

وقال البنك إنه سيكون هناك عملة رقمية مستقرة مقابل الدولار الأمريكي و ومقابل اليورو ومقابل الفرنك السويسري وأنه سيقوم بإضافة المزيد من العملات الأخرى بناءً على طلبات العملاء.

وسيتم إصدار العملات الرقمية المستقرة على شبكة الايثيريوم ERC20 المشابهة للعملات الرقمية الأخرى الموجودة في السوق مثل TUSD.

وذكر البنك بأن العملات الرقمية المستقرة ستصبح جاهزة للاختبار يوم 3 يوليو (في غضون أسبوع من الآن) والحد الأدنى للصفقة هو 1000 عملة رقمية مستقرة.

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وأشار البنك إلى أن الهدف الرئيسي من إطلاق العملات الرقمية المستقرة هو تعزيز استخدام البلوكشين في خدمات البنك السويسري.

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