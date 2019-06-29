بنك الاحتياطي الهندي يعتزم تطوير منصة بلوكتشين للخدمات مصرفية

تام شمس - السبت 29 يونيو 2019 02:49 مساءً - يقوم بنك الاحتياطي الهندي (RBI) بتطوير منصة بلوكتشين للخدمات المصرفية في فرع البحث والتطوير، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن بيزنس لاين يوم ٢٨ يونيو.

حيث يُقال إن منصة بلوكتشين ستستضيف عددًا من تطبيقات بلوكتشين، ومن المقرر إطلاقها العام المقبل.

كما يقال إن هذه المنصة النموذجية مصممة لخدمة البنوك؛ فوفقًا لمدير معهد التنمية والأبحاث في مجال التكنولوجيا المصرفية، وهو فرع البحث والتطوير في بنك الاحتياطي الهندي، فإن المنصة هي "لتطبيقات بلوكتشين للحكومة في مجال البنوك".

وبينما يبدو أن بنك الاحتياطي الهندي ينتقل إلى صناعة بلوكتشين، إلا أنه لم يحرص تاريخيًا على العملات المشفرة. ففي إبريل، حدد بنك الاحتياطي الهندي أن مشاريع العملة المشفرة، بما في ذلك الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs) وبورصات العملات المشفرة، لن يُسمح بها في مشروع الصندوق الرقابي التنظيمي، على عكس تكنولوجيا بلوكتشين.

وفي يونيو، أفادت "إيكونوميك تايمز" بالإضافة إلى ذلك أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لا يحاول تسجيل عملته الافتراضية القادمة "ليبرا" مع بنك الاحتياطي الهندي، ربما بسبب الحظر الذي فرضته البنوك على تقديم الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة.