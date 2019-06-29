كوين بيز تصدر النتائج الرئيسية حول الوعي بالعملات المشفرة واعتمادها في الولايات المتحدة

تام شمس - السبت 29 يونيو 2019 02:49 مساءً - أصدرت بورصة العملات المشفرة الأمريكية الرائدة "كوين بيز" النتائج الرئيسية حول الوعي واتجاهات التبني المتعلقة بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة في منشور مدونة بتاريخ ٢٨ يونيو.

وقد كشف مسح كوين بيز الذي امتد على مدار العام الماضي وضم ٢٠٠٠ مشارك أن الوعي بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة استمر في النمو، حيث سمع ٥٨٪ من الأمريكيين عن بيتكوين (BTC). ومن بينهم، أعرب البعض عن رغبته في تنويع محافظهم الاستثمارية بالعملات الرقمية، وكانوا متحمسين لفكرة العملة العالمية المتمثلة فيالعملات المشفرة، أو أحبوا عدم وجود رسوم نقل عالية.

وكانت أفضل عشر ولايات ذات ملكية عملات مشفرة هي كاليفورنيا ونيو جيرسي وواشنطن ونيويورك وكولورادو ويوتا وفلوريدا وألاسكا ونيفادا وماساتشوستس. بينما تمتلك الولايات، مثل ديلوير ونيفادا ووايومنغ، نسبة مئوية إجمالية أقل من مالكي العملات المشفرة، ولكن نسبة نصيب الفرد من الملكية كان أعلى، مما يعني أن عددًا أقل من الأشخاص لديهم نسبة عملت مشفرة أكبر من المتوسط ​​لكل منهم.

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وعندما سئلوا عن الأسباب التي دفعتهم إلى شراء العملات المشفرة، ذكر المشاركون فرصة الاستثمار التي تقدمها العملات المشفرة، والاهتمام بالتكنولوجيا الجديدة، والقدرة على تثقيف أنفسهم بها من بين الأسباب الرئيسية.

حيث قال أحد المجيبين البالغ من العمر ٣٠ عامًا: "بالنسبة للأشخاص في جيلي، أعتقد أن الأمر أكثر منطقية من الأسهم أو السندات أو العقارات المتضخمة أو غيرها من الأصول التي تنخفض قيمتها."

ومع تزايد اعتماد العملات المشفرة، سنّت الهيئات التنظيمية وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم تشريعات للتعامل مع العملات المشفرة وتقنية بلوكتشين الأساسية الخاصة بها. وبالتالي، اعتبارًا من يونيو ٢٠١٩، قام أكثر من ٧٠٪ من الولايات الأمريكية بسن لوائح تتعلق بالعملات المشفرة أو بلوكتشين.