السلطات الإيرانية تصادر ١٠٠٠ آلة تعدين بيتكوين

تام شمس - السبت 29 يونيو 2019 12:51 مساءً - صادرت السلطات في إيران حوالي ١٠٠٠ وحدة من ماكينات تعدين بيتكوين (BTC) من مصنعين أبحا مغلقين الآن، وفقًا لما أوردته بي بي سي يوم ٢٨ يونيو.

وحسبما أفيد، لاحظت السلطات المحلية زيادة في استهلاك الكهرباء بنسبة ٧٪ في وقت سابق من يونيو وربطها بأنشطة تعدين العملات المشفرة. واكتشف المسؤولون فيما بعد أجهزة التعدين وأزالوها من مصنعين سابقين.

وذكر أراش نافاب، مسؤول الكهرباء، أنه "تم تحديد اثنين من مزارع بيتكوين، باستهلاك ميجاوات واحد".

قال باحث في جامعة أكسفورد للبي بي سي إن الإيرانيين يتجهون بشكل متزايد إلى العملات المشفرة مثل بيتكوين كوسيلة لتفادي العقوبات.

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وقد أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا أن القائمين بتعدين بيتكوين من الإيرانيين كانوا ينتقلون إلى المساجد بينما تشن الحكومة حملة على الطاقة. وتمتلك إيران، التي توفر الطاقة المجانية للمساجد، لديها الآن حوالي ١٠٠ من القائمين بالتعدين يحتلون أماكن للعبادة، ويولدون حوالي ٢٦٠٠٠٠ دولار في السنة.

وهكذا ستقطع الحكومة الإيرانية الطاقة عن تعدين العملات المشفرة إلى أن تتم الموافقة على أسعار الطاقة الجديدة. وذكر مصطفى رجبى مشهدي، مسؤول بوزارة الطاقة الإيرانية، أنه سيتم تحديد القائمين بتعدين العملات المشفرة "وسيتم قطع الكهرباء الخاصة بهم"، مضيفًا أن الوزارة يجب أن تنفذ إجراءات مثل الاستهلاك المفرط الحالي للكهرباء "يسبب مشكلة للمستخدمين الآخرين".

أصبح الاستخدام غير المصرح به للكهرباء لتعدين العملات المشفرة واسع الانتشار. ففي الآونة الأخيرة، ورد أن الشرطة في الصين جمعت أدلة على قيام أشخاص بوضع الكابلات عبر أحواض السمك لسرقة طاقة آبار النفط لتزويد أجهزة التعدين بالوقود.