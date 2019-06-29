أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 29-6-2019

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت الموافق 29-6-2019
استعادت بعض العملات الرقمية وبيتكوين عافيتها بعد هبوط مفاجئ صباح الخميس لعملة البيتكوين ، والتي تركت العملات الرقمية الأخرى تنزف خلفها .
بعد أن حققت العملة الرقمية المهمينة مكاسب بلغت 20.51 في المئة خلال الأسبوع الماضي ، تراجعت العملة يوم الاربعاء وفقدت 23.9 في المئة من قيمتها بعد أن اقتربت من لمس 14000 دولار والذي تبين انها مقاومة صعبة ، ووصل ادني مستوى سعري لها عند 10861 دولار ولكن عادوت العملة الارتفاع مرة اخرى يوم أمس بنسبة 11.40 % ووصلت حتى 12381 دولار امريكي .
ارتفعت العملة الرقمية المهمينة بيتكوين يوم أمس بأكثر من حوالي 11 % ، بحوالي 1200 دولار امريكي ، ووصل سعرها فوق مستوى 12000 دولار وفقا لبيانات Coin360 ، ولكنها هبطت مرة أخرى اليوم دون مستوي 12000 دولار .
يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الان عند مستوى 11687 دولار امريكي في وقت كتابة هذا التقرير مرتفعة بنسبة بسيطة بلغت 3.18 %
تلحق عملة الايثروم عملة البيتكوين في الارتفاع وايضا في الهبوط ، ونتيجة لذلك ارتفعت عملة الايثيروم يوم أمس بأكثر من 5 % (16.07) من مستوى 291 دولار حتى 311 دولار امريكي ، و يتم تداول العملة اليوم عند مستوى 299 دولار امريكي.
Ripple XRP ارتفع سعر العمل الرقمية الى 0.42 دولار امريكي يوم أمس بنسبة 4.13 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند مستوى 408 دولار .
Litecoin ارتفع سعر العملة يوم أمس بنسبة بلغت 4.77 % ، من مستوى 115 حتى 122 دولار ، واليوم يتأرجح سعرها حول 116 دولار أمريكي .
Binance Coin تتحرك في نطاق ضيق جدا ويتم تداول العملة الرقمية الان عند 33 دولار امريكي .
Bitcoin Cash ارتفعت العملة الرقمية يوم امس 436 دولار بنسبة بلغت 5.65 ، ويتارجح السعر الآن حول 416 دولار امريكي .
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أسعار عملات أخرى :
EOS انخفضت العملة الرقمية الان بنسبة 4.55 % ويتم تداولها الان عند مستوى 6.10 دولار امريكي.
TRON TRX ارتفع سعر العملة الرقمية الان بنسبة 1.75 % ، ويتم تداول العملة عند مستوى 0.033 دولار امريكي .
Cardano ارتفعت بنسبة بلغت 0.89% ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.085 دولار امريكي .
Steller انخفضت العملة اليوم بنسبة 2.8 % ، ويتارجح سعر العملة الآن 0.107 دولار .
Dash انخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 5.1% ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند مستوى 167 دولار امريكي.
ومن بين العملات الرقمية التي سجلت مكاسب كبيرة كانت عملة PRS ، مرتفعة بنسبة عالية بلغت 111.50 % خلال الاربعة والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات موقع Coin360 ، والتي قد ارتفعت من مستوى 0.015268 الى 0.032355 دولار امريكي .
ارتفع اجمالي سوق العملات الرقمية من 315 إلى 333 مليار دولار ، وفقا لبيانات Coin market cap ، وتمتلك عملة البيتكوين 62 % من هيمنة السوق .
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