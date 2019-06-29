ارتفاع البيتكوين بنسبة 40% في ظرف أسبوع يؤذي صناعة العملات المشفرة لثلاثة أسباب

شهد البيتكوين في الأسبوع الأخير من شهر يونيو سيناريو لم يتوقعه أغلب المحللون وأكثرهم تفائلا بأن يصل البيتكوين لسعر يفوق 13 ألف دولار.

ما يعني ارتفاع بنسبة 40% في ظرف اسبوع واحد وهو تقلب شديد ستنعكس آثاره سلبا على صناعة العملات المشفرة.

وحسب ما أفاد به “هنتر هورسلي” المدير التنفيذي لشركة Bitwise أنه يشعر بالقلق من الارتفاع المفاجئ والصاروخي في سعر الببيتكوين.

حيث أفاد بأن الارتفاع الشهري بنسب معينة ايجابي على صناعة العملات المشفرة أفضل من التحرك بنسبة 40% في أسبوع واحد.

حيث يؤذي الارتفاع الكبير والمفاجيء في سعر البيتكوين بنسب كبيرة صناعة العملات الرقمية المشفرة للأسباب التالية:

يزيد من تأكيد الرافضون لعملة البيتكوين بأنه مجرد فقاعة.

يُشعر المنظمون بالقلق وامكانية ايذاء صغار المستثمرين.

يُشعر المستثمرون الكبار بالقلق من احتمال اتهامهم بالاختلاس.

وبالتفصيل أكثر في هذه الأسباب التي تؤثر سلبا على سوق العملات المشفرة نجد ما يلي:

يزيد من تأكيد الرافضون لعملة البيتكوين بأنه مجرد فقاعة

لطالما صاحب وأخرج ارتفاع البيتكوين العديد من الأصوات التي ترى انه مجرد فقاعة ولن يختلف عن الفقاعات السابقة وان الارتفاع والتفوق على جميع الأصول الموجودة في العالم لم يستسيغه الكثير ويرون أن هناك خطأ ما.

ويقدم هؤلاء الرافضون للمؤسسات والأفراد دعوات بضرورة الابتعاد عن البيتكوين وتخويفهم منه بلغة الأرقام وأنه مجرد فقاعة قد تنفجر في أي لحظة.

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يُشعر المنظمون بالقلق وامكانية ايذاء صغار المستثمرين

نادرا ما يحدث ونجد ارتفاع بنسبة 40% في أسبوع واحد في الأصول الناضجة والمنظمة (الأسهم، السندات، السلع…) وعليه فإن نسب البيتكوين المرتفعة والتي يسجلها بشكل مفاجئ بين الفترة والأخرى تجعل المستثمرين يرون أنه غير آمن ويحمل مخاطر قد تضر بالمستثمرين الصغار خاصة في ظل وجود 116 محفظة تحمل أكثر من 10 آلاف وحدة بيتكوين، وعليه امكمانية التلاعب بالأسعار.

يُشعر المستثمرون الكبار بالقلق من احتمال اتهامهم بالاختلاس

من الصعب اقناع البعض بأن البيتكوين جعل فلان مليونير ويرون أن هناك حيلة ما وأنه من المستحيل فعل ذلك في ظرف وجيز ينطبق نفس الأمر على بعض الحكومات والهيئات التي تتعامل مع مستمثري العملات المشفرة بشيء من الريبة وأنهم يختلسون ليحققوا كل هاته العوائد.

وعليه فإن “هنتر هورسلي” يرى بأن النمو البطيء والثابت هو الذي يفوز بالسباق.

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