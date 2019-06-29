تحذير من محلل خبير: العديد من العملات الرقمية سينتهي بها المطاف إلى الإفلاس

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مؤخراً أخذت العملة الرقمية الأكبر في العالم “بيتكوين” بالتعافي ، وارتفعت قيمتها عبر حركة صعود قوية خلال الأسابيع القليلة الماضية .
ومع ازدهار سوق البيتكوين من جديد ، يترقب الكثير من هواة العملات الرقمية ارتفاع العملات البديلة “الألتكوين” ، وبدء ما يُعرف بـ موسم الألتكوين ( altcoin season ) .
بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية ، فإن موسم “الألتكوين” يعد أحد أكثر الفترات المربحة في سوق تداول العملات الرقمية . وهو وقت ترتفع فيه العملات الرقمية أضعافاً مضاعفة في القيمة مقابل البيتكوين .
ويمكن لأولئك الذين يمسكون بتلك العملات في وقت مُبكّر تطوير مخزونهم من البيتكوين بزيادة تصل من 2 ضعف إلى 100 ضعف .
ساهم الإزدهار في سوق العملات الرقمية في دفع معنويات مجتمع العملة الرقمية على تويتر
حول امكانية حدوث ما يُعرف بـ موسم الألت كوين ” altseason ” ، ما أجبر ذلك كبير المحللين بيتر براندت على إصدار تحذير صارم لمجتمع العملة الرقمية .
في تغريدة له على تويتر ، أوضح محلل العملات الرقمية أن مجتمع العملة الرقمية يتوقع أن تزداد العملات الرقمية في القيمة مقابل عملة البيتكوين. بنفس الطريقة التي قاموا بها في سباق الثور 2017 .
ومع ذلك ، قد لا يحصلون على ما يبحثون عنه . ذلك لأن المحلل قارن معنويات سوق الألت كوين الحالية بفقاعة الإنترنت ” dot-com ” عام 2000 . كان ذلك عندما تقدم العديد من شركات الانترنت حينها للإفلاس .
يشرح المحلل الخبير ” بيتر براندت ” مع المقارنة بين العملات الرقمية و الدوت كوم (الانترنت) في تغريدة له تقول:
العديد من العملات الرقمية البديلة استفادت من آخر صعود لبيتكوين مقابل الدولار$ ، وفي حين يتوقع مهوسو العملات الرقمية صعود عملات الألتكوين مرة أخرى مقابل البيتكوين (كما حدث عام 2017) – فقد يواجهون خيبة أمل كبيرة.
في حين أن فقاعة الدوت كوم عام 2000 هي فقاعة موازية للعملة الرقمية..
فبعد 2001-02 انهيار التكنولوجيا ، ثم انفجرت الدوت كوم مع القيمة الحقيقية ، وأفلست الـ “alt” .coms .
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ومع ذلك ، فقد أقر المحلل براندت بأن ” عدداً من الـ .coms ( شركات الانترنت ) ذات القيمة الحقيقية قد انفجرت ” . يبدو أن هذه هي طريقته في القول بأنه يجب الحرص الشديد في انتقاء مشاريع العملات الرقمية التي ستستثمر فيها . حيث أن الكثير منها لا يقدم أي قيمة حقيقية ، ولكن تلك التي تحمل القيمة لابد أن تنفجر .
يعتقد مؤيد العملات الرقمية المتحمس ” جون مكافي ” أن بعض العملات الرقمية سوف تصبح ذات قيمة كبيرة . وأشار الى أن العملات الرقمية القائمة على أساس الاقتصاد السليم ، خاصةً في المجال الطبي وفي مجال الخصوصية ، سيكونون أكبر الفائزين . وأضاف أيضًا أن ” عملات الخصوصية هي المستقبل ” .
كن حريصاً جداً عند إنتقائك للعملات الرقمية التي ترغب بالإستثمار فيها خلال هذه الجولة الصعودية . شراء العملات الرقمية لمجرد أنها تعرضت لسقوط هائل في السعر ليست استراتيجية إستثمار سليمة.
خذ وقتاً كافياً لدراسة أساسيات كل عملة رقمية و راهن على العناصر التي تقدم قيمةً مميزةً. هذه هي العملات التي من المحتمل أن تنفجر في القيمة في المستقبل . ضع في اعتبارك أن هذا السعر يجب أن يعتمد دائمًا على عوامل أساسية.
وفي نهاية استطلاعك لتطورات سوق العملات الرقمية وعلاقته التناظرية مع طفرة الإنترنت عام 2000 .. عزيزي القارئ ، ما هي وجهة نظرك حول مستقبل العملات الرقمية البديلة ” الألت كوين ” خلال هذه الفترة الصعودية ، هل من الممكن فعلا ان تنفجر أسعارها كما حدث عام 2017 ، أم أن معظمها سينتهي به الحال الى الافلاس ؟ شاركنا رأيك من خلال الكتابة في صندوق التعليقات بالأسفل..
المصدر : CCN
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