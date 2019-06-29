كما هو متوقع البيتكوين يتراجع بنسبة 23.9 بالمائة فهل هي خطوة للوراء قبل قفزة عملاقة إلى الأمام ؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية انخفضت قيمة السوق الرقمية من 386 مليار دولار إلى 328 مليار دولار حيث انخفض سعر البيتكوين من 13800 دولار إلى 10500 دولار بعد أن حقق سعر البيتكوين تراجعا بنسبة 23.9 في المئة خلال الليل بعد أن اقترب من مستوى 14000 دولار والتي أقر التجار بأنها مستوى مقاومة صعب الميراس للأصل الرقمي المهيمن.

و يعتبر الإنخفاض المفاجئ في سعر البيتكوين على نطاق واسع تقنيًا و كما أوضح الشريك المؤسس لكاي بلوكهيد كابيتال السيد مات كاي فإن البيتكوين يميل إلى القيام بعمليات التراجع الكبيرة أثناء السوق الصاعدة.

كما هو الحال مع أي أصل آخر حتى في حركة صعودية قوية يميل سعر البيتكوين لإظهار التقلبات الوحشية في الأطر الزمنية القصيرة.

في عام 2017 عندما وصل سعر البيتكوين إلى مستوى قياسي عند 20،000 دولار ، شهد الأصل ثمانية عمليات تراجع رئيسية مع معدل تصحيح بـ 36 في المئة مقابل الدولار الأمريكي

“في المتوسط كانت كل التراجعات بمعدل 36 ٪. و استمرت 16.3 يوما و ها قد وصلنا إلى دورة جديدة عالية بعد 55.2 يومًا من الوصول إلى القاع “.

منذ وصوله إلى 10500 دولار خلال بضعة ساعات تعافى الأصل الرقمي بسرعة إلى 11500 دولار مسجلاً تقريبًا زيادة في السعر بنسبة 10 في المائة.

وقال لوك مارتن و هو تاجر في مجال العملات الرقمية و محلل فني

السعر الآن أعلى من 11.4k ، وتبدأ حركة BTC الأخيرة في الظهور على نحو ما شبيهة بما حدث في بداية يونيو حول سعر 8400 و اتبعت المراحل التالية :

المقاومة السابقة -> الإختراق -> الإنهيار -> و أخيرا استعادة الإتجاه .

و أنا مقتنع بأننا سنرى استعادة الإتجاه قريبا كما أن القمة الأخيرة تبدو مختلفة قليلا.

لم يتعرض الـ Bitcoin إلى تراجع أكبر من 30 في المائة منذ تجاوزه مستوى 10000 دولار لأول مرة في أوائل شهر يونيو.

وبالتالي إذا بدأ الأصل في الاستقرار عند 11400 دولار واستمر في إظهار علامات الزخم المستمر فيتوقع التجار أنه في المدى القريب سيختبر النطاق من 13800 إلى 13900 دولار وسيهدف إلى تحقيق مستويات قياسية.

و قال ديفيد بويل رئيس قسم الأبحاث في Adaptive Fund :

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“نحن على وشك الانطلاق في صعود صاروخي رائع فالمقاومة الشهرية والربع سنوية تتراوح بين 13800 و 13900 دولار. و قد تكون المعركة دموية و مرهقة لكن بمجرد أن ندعي النصر فإن جميع الرهانات تتوقف”.

حالما اقترب البيتكوين من نطاق 13800 دولار إلى 13900 دولار شهد على الفور تراجعًا بنسبة 23.9 في المائة.

بالنظر إلى أن سعر البيتكوين قد ارتفع بنسبة تقارب 30 في المائة في الشهر الماضي بما في ذلك التراجع بنسبة 23.9 في المائة ، يرى العديد من المحللين أن الاسترداد البسيط يمثل حركة صحية على المدى القصير للعملة الرقمية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، عزا أليكس كروغر محلل الأسواق العالمية الحركة المرتفعة لعملة البيتكوين إلى الارتفاع الكبير في عدد المشترين في السوق والعوامل الأساسية من أمثال ظهور أماكن تداول منظمة و الانخفاض المقبل لمكافأة البيتكوين بمقدار النصف.

“لا يوجد مشغل محدد للـ BTC الليلة الماضية. فقط المشترين كبيرة جدا. كان هناك عدد لا يحصى من العوامل الصعودية للغاية في الآونة الأخيرة ، والتي تشمل: – أماكن التداول الجديدة => الأطراف التي تتصدر المشهدFidelity / Bakkt / Ameritrade / التجارة الإلكترونية / تدفقات LedgerX – عملة libra.

لا يزال المشهد العام للبيتكوين إيجابيًا وتحسنت المعنويات حول السوق الرقمية في الأسابيع الأخيرة وسط مخاطر جغراـ سياسية متزايدة ، وهما عاملان قد يسهمان في استعادة أصل الرقمي لأعلى مستوى سنوي له.

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المصدر :

www.ccn.com

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