الأن… تعدين البيتكوين أصبح أصعب من أي وقت مضى

ارتفاع البيتكوين مؤخرا أثر في جوانب مختلفة في صناعة العملات المشفرة.

من بينها تعدين البيتكوين الذي أصبح أصعب من أي وقت مضى وبمقياس يقيس صعوبة تعدين البيتكوين من حيث القيمة السوقية الاجمالية نجد تسجيل رقم قياسي جديد يتمثل في 7.93 تريليون أي زيادة بنسبة 7% عن الرقم المسجل سابقا 7.45%.

حيث وكما نعلم فقد صمم “ساتوشي ناكاموتو” البيتكوين بطريقة وآلية تجعل عملية التعدين تتكيف مع الطاقة الحاسوبية للشبكة.

إذ يتم تعدين 2016 كتلة و “بلوك” كل 14 يوم والمدة والفاصل الزمني بين الكتلة المعدنة وأخرى يقدر بـ10 دقائق.

وعليه وعندما تكون الأجهزة التي تتسابق لحل المعادلات والمشكلات الرياضية قليلة فتنخفض الصعوبة.

وعندما يكون هناك الكثير من الأجهزة تزداد الصعوبة وترتفع.

ويصبح أمر التعدين صعب للغاية إن لم يتوفر على القوة الحاسوبية المتوسطة.

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بمعنى أن هناك اقبال واضح من مؤسسات وأصحاب رؤوس الأموال نحو تعدين البيتكوين في جميع أنحاء العالم حيث بلغ متوسط التجزئة (HASH RATE) معدل 56.77 مليون تجزئة في الثانية وارتفع في الأيام الماضية ليصل لغاية 59.58 مليون تجزئة في الثانية.

كما يظهر موقع blockchain.info أن اجمالي طاقة حوسبة البيتكوين وصل لـ66 مليون تجزئة / ثا منذ 22 يونيو الماضي.

ومثلما أخبرنا في بداية الموضوع فإن الأمر كله راجع لسعر البيتكوين الذي ارتفع وحمل معه تأثييرات مختلفة منها أيضا زيادة في الاقبال على شراء معدات تعدين البيتكوين بالاضافة إلى زيادة الطلب عليها.

وتعد الصين وبالضط مدينة سيتشوان الصينية أكبر المناطق تعدينا للبيتكوين إذ تشغل نسبة 50% من الطاقة الحاسوبية العالمية للبيتكوين.

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