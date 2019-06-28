الهاكرز يسرقون ماقيمته 4 ملايين دولار من XRP و ADA من منصة Bitrue

أعلنت Bitrue ، وهي منصة تبادل العملات الرقمية مقرها في سنغافورة ، رسمياً أنها فقدت ما قيمته 3.9 مليون دولار من العملات الرقمية ريبل “XRP “وما قيمته 225000 دولار من عملة كاردانو “ADA” والتي سُرقت في أحد اختراقات الصباح الباكر .

“في حوالي الساعة 1 صباحًا 27 يونيو (بتوقيت جرينتش + 8) ، استغل أحد المتسللين الثغرة الأمنية في عملية المراجعة الثانية لفريق مراقبة المخاطر للوصول إلى الأموال الشخصية لحوالي 90 من مستخدمي منصة Bitrue ، وقال فريق Bitrue لقد استخدم القراصنة ما تعلموه من هذا الإختراق للوصول إلى محفظة Bitrue الساخنة ونقل 9.3 مليون XRP و 2.5 مليون ADA إلى مواقع مختلفة”.

في النصف الأول من عام 2019 ، عانت سبع منصات خاصة بتبادل العملات الرقمية بما في ذلك منصات كبرى Bithumb و Binance من انتهاكات أمنية عالية المستوى ، وفقدت عشرات الملايين من الدولارات من أموال المستخدمين ، وهجوم القرصنة على منصة Bitrue يرفع إجمالي عدد المنصات التي تم اختراقها في 2019 إلى ثمانية ، مما أثار مخاوف بشأن أمن المنصات .

وفقًا لفريق عمل Bitrue ، سيتم إرجاع 100 في المائة من الأموال المفقودة إلى المستخدمين وستعمل المنصة على ضمان عدم حدوث خرق أمني مماثل في المستقبل.

وقالت المنصة:

“أولاً وقبل كل شيء ، نؤكد لكم أن هذا الوضع تحت السيطرة ، وأن 100 ٪ من الأموال المفقودة ستتم إعادتها إلى المستخدمين ، ونحن نراجع إجراءاتنا وسياساتنا الأمنية لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى” .

بالمقارنة مع الهجمات السابقة في عام 2019 والتي استهدفت العديد من المنصات ، فإن كمية العملات الرقمية المفقودة في هجوم القرصنة على منصة Bitrue صباح اليوم صغيرة نسبيًا والتي تقدر بمبلغ 4 ملايين دولار .

قالت المنصة أنه تم إرسال الأموال المسروقة إلى منصات Huobi و Bittrex و ChangeNOW وقد تمكنت المنصات من تعقب بعض الأموال المرسلة إليها وقد قامت بالفعل بتجميد الأموال المرتبطة بهجوم القرصنة .

“تم اكتشاف الهجوم بسرعة، وتم تعليق النشاط مؤقتًا على منصة Bitrue ، وقد نبهنا المنصات الأخرى حول الوضع ، ونود أن نعرب عن شكرنا لمنصة Hubie وBittrex وChangeNOW لمساعدتهم في تجميد الأموال والحسابات “.

بالنسبة لأي منصة ، يمكن أن تقع أي محفظة ساخنة أو محفظة متصلة بالإنترنت ، ضحية انتهاك أمني كما هو موضح في حالة Binance.

لإعطاء الأولوية للأمن ، على الرغم من أنه من الممكن تعزيز التدابير لحماية المحفظة الساخنة ، إلا أنه من الأكثر عملية إنشاء صندوق للطوارئ مكافئ للمبلغ المحتجز في المحفظة الساخنة لتعويض المستخدمين تمامًا عند حدوث هجوم .

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على سبيل المثال ، أنشأت منصة Binance صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين في يوليو 2018 لتعويض المستخدمين في حالة غير مرجحة أن محفظة أعمالها الساخنة تقع ضحية لخرق أمني.

قالت Binance :

لحماية المصالح المستقبلية لجميع المستخدمين ، ستنشئ Binance صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU) وذلك بدءًا من 2018/07/14 ، وسنخصص 10٪ من جميع رسوم التداول التي يتم استلامها في SAFU لتوفير الحماية لمستخدمينا وأموالهم في الحالات القصوى وسيتم تخزين هذا الصندوق في محفظة منفصلة عن المنصة “.

عندما تم اختراق Binance بمبلغ 40 مليون دولار في 7 مايو ، استأنفت المنصة عملياتها بسرعة خلال فترة عدة أيام وعوّضت جميع المستخدمين.

في العديد من أسواق العملات الرقمية الرئيسية ، بما في ذلك كوريا الجنوبية ، بدأت كل من المنظمات والسلطات غير الحكومية في إعطاء الأولوية للتعامل مع آثار اختراق الاختراق بدلا من اتخاذ إجراءات للوقاية من الاختراقات الأمنية .

طلبت رابطة كوريا Blockchain من جميع المنصات في كوريا الجنوبية الحصول على تأمين لحماية أموال المستخدمين والتعويض بطريقة سريعة في حالة حدوث خرق أمني.

خلال فترة يتم فيها اختراق بعض أكبر البورصات في سوق التشفير ، من الصعب واقعيا منع جميع أنواع الخروقات ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبورصات الثانوية.

المصدر :CCN.COM

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