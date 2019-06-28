هذه العملة الرقمية تفوقت على البيتكوين في عوائد الاستثمار منذ بداية سنة 2019

سجّل البيتكوين ارتفاع بنسبة 234% منذ شهر يناير 2019 لغاية الأربعاء الماضي دون احتساب الهبوط الحالي.

ورافق ذلك زخم اعلامي رهيب يتحدث عن صعود البيبتكوين لمستويات قياسية جديدة في سنة 2019.

بينما هناك عملة شقت طريقها بصمت وحققت عوائد استثمارية بنسبة 737% منذ بداية سنة 2019.

وانتقلت في ظرف وجيز في الترتيب لتصبح في المرتبة 21 من حيث القيمة السوقية الاجمالية.

بلا مزيد من التقديم والتشويق العملة التي نتحدث عنها هي:

عملة Chainlink

حيث عرفت عملة LINK صعودا متناميا منذ سنة 2019 وليس بسبب عمليات الضخ والتفريغ “الدمب اند بمب”.

وإنما هناك شراكات وصفقات مهمة قامت بها الشركة الراعية للعملة على غرار شراكتها الأخيرة مع شركة قوقل:

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تعرف على تفاصيل شراكة “جوجل” و مشروع ChainLink

حيث يقوم مشروع العملة على تكلمة العقود الذكية على أرض الواقع ويسمح لها أن تتفاعل مع باقي الأنظمة وأنظمة العالم الواقعي.

بمعنى ان مشروع ChainLink يسد الفجوة ويسمح للعقود الذكية بأن تتواصل مع البرامج المصرفية الحالية ويسمح لها بالتفاعل مع بعضها البعض.

من بين العوامل التي ساهمت أيضا في ارتفاع سعر عملة Chainlink اعلان منصة كوين بايس برو دعم تداولها نظير كل من:

الايثيريوم، عملة USDC.

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