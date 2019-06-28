باينانس تناقش ليبرا مع الفيسبوك وفقًا لكشف أحد التنفيذيين بالبورصة

تام شمس - الجمعة 28 يونيو 2019 07:46 مساءً -

شاركت باينانس في مناقشات رسمية مع فيسبوك وهي "متحمسة للغاية" بشأن مشروع ليبرا، وذلك حسبما قال مسؤول استراتيجية البورصة جين تشاو لبلوك تي في أثناء مقابلة يوم ٢٧ يونيو.

وبينما حذر تشاو من أن المحادثات كانت في مرحلة مبكرة، قال المسؤول التنفيذي إن باينانس "تتطلع إلى العمل مع ليبرا قدر الإمكان". حيث أوضح قائلًا:

"أعتقد أن الإمكانات التي يمكن أن تتمتع بها ليبرا، ليس فقط فيما يتعلق بالتبني الجماعي ولكن ماذا يعني الدفع وإجبار المنظمين على اللحاق بالركب قليلًا، كلها أخبار سارة".

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وفي مقابلة منفصلة مع فاينانس ماغنيتس في مؤتمر تقاطع التكنولوجيا المالية في تل أبيب، كشف تشاو أن المناقشات بين باينانس وفيسبوك "ركزت إلى حد كبير على التعامل مع البنية التحتية". وأضاف قائلًا:

"لن يكون من مصلحة [فيسبوك] فقط إدراج عملته في البورصة لدينا. بل سيكون من مصلحتهم أيضًا أن يتم إدراجهم في البورصات الأخرى وذلك قد يحدث على الأرجح. لذلك إذا قرروا السير في سلسلة عامة، وحصلوا على نوع من التبني الذي يمكنهم الحصول عليه، فربما نود أن ندرجهم".

وفي هذه الأثناء، تحدث تشاو إلى كريبتوبوتيتو، وأكد أن باينانس "ترغب في رمي قبعته في الحلبة" ليصبح عقدة مصادقة على شبكة ليبرا.