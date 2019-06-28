إيردروب Bither

تسعى Bither الى إنشاء شبكة تتكون من ثلاث طبقات بحيث تكون قادرة على تشغيل العقود الذكية و المشاريع المختلفة على هذه الطبقات المتنوعة .

تقوم Bither ببناء منصة جديدة متكاملة تعمل على دمج عدة نشاطات مثل القدرة على التعدين والتقليل من ضياع الطاقة وجذب المزيد من قوة الحوسبة الى الشبكة وإيراد المعدنين بمنافع كبيرة بالإضافة الى توفير بيئة جديدة آمنة من المعاملات في البلوكتشين وتوفير السيولة المالية لدعم المشاريع العلمية الجديدة .

ماهي تفصيلات الشبكة الثلاثية التي تمتلكها Bither ؟

الطبقة الأولى : وتحمل عملة Bither الأساسية والعدد الأجمالي هو 200 مليون عملة .

وتحمل عملة Bither الأساسية والعدد الأجمالي هو 200 مليون عملة . الطبقة الثانية : ” Bither stock “ تتميز بامتلاكها عملتها المستقلة BSK عددها الاجمالي 25 مليون عملة .

وهي طبقة hashing power ، لبلوكشين عملة بيثر التي تتيح للمشاريع الأخرى باستئجار قسم منها مثل المشاريع التي تحتاج إلى نطاق واسع من الطاقة الحاسوبية في فترة معينة ولكن ليس لديها الإمكانية ، للحصول على أجهزة الكمبيوتر العملاقة والحفاظ عليها ، يمكن أن يكون Bither Stock اختياراً جيداً لها ، سيكون لهذه الشبكة موقع الويب الخاص بها المستقل (Bitherstock.io) .

” Bither stock “ تتميز بامتلاكها عملتها المستقلة BSK عددها الاجمالي 25 مليون عملة . وهي طبقة hashing power ، لبلوكشين عملة بيثر التي تتيح للمشاريع الأخرى باستئجار قسم منها مثل المشاريع التي تحتاج إلى نطاق واسع من الطاقة الحاسوبية في فترة معينة ولكن ليس لديها الإمكانية ، للحصول على أجهزة الكمبيوتر العملاقة والحفاظ عليها ، يمكن أن يكون Bither Stock اختياراً جيداً لها ، سيكون لهذه الشبكة موقع الويب الخاص بها المستقل (Bitherstock.io) . الطبقة الثالثة : ” Rental Processor “ وتحمل عملة BRP و يكون استخدامها لتأكيد المعاملات عل الشبكة .

لمحة حول الإيردروب :

سيتم إدراج Bither برمزها (BTR) على منصة LATOKEN في شهر يوليو ، وتم تخصيص إيردروب للعملة خاص بمستخدمي منصة LATOKEN ,سيتمكن المشتركين من الحصول على 4 BTR بقيمة 10 $ ، و 0.1 BTR لكل صديق تدعوه للتسجيل بالإيردروب .

تحذير : نحن هنا نسلط الضوء فقط ونعطي نبذة بسيطة حول مشروع العملة ، ولا ننصح ابداً في الأستثمار او المشاركة في عملية الأكتتاب ، نريد فقط ان تستفيد من الفرصة المجانية عن طريق الإيردروب .

رقم الإيردروب : 82

إسم العملة : Bither

رمز العملة : BTR

كمية قطع التوزيع : 4

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القيمة : 10 $

التقييم : 5/5

المصداقية : 100%

موعد نهاية الايردروب : 2019-07-27

التسجيل بمنصة LATOKEN وتفعيل المستوى الثاني : https://latoken.com/ الدخول الى البوت : https://t.me/BTR_Airdrop_Bot بعد دخول البوت سيبدأ بعرض المهام بشكل متسلسل ، يجب عليك اداء جميع المهام دون نقصان . المهام هي الإشتراك في قناتهم على التيلغرام ومجموعتهم الخاصة ، متابعتهم على تويتر و اعادة تغريد لبوست على صفحتهم على تويتر ، وايضاً متابعتهم على فيسبوك ، واخيرا سيطلب منك وضع ايميلك الذي تسجلت به بالمنصة بالخطوة الاولى .

توزيع التوكن سيكون بعد شهر من نهاية حملة الإيردروب اي بتاريخ 2019-08-27

خطوة تفعيل حسابك على منصة LATOKEN خطوة ضرورية ولم تصلك العملة دون تفعيل .

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

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