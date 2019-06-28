المؤسس المشارك في شبكة الايثيريوم يستعد لإطلاق مشروعه الجديد بتقييم 1.2 مليار دولار

أغلقت شركة Web3 عملية البيع الخاص للعملات الرقمية الخاصة بـ مشروع Polkadot, وهو مشروع يهدف إلى التداخل بين سلاسل الكتل المستقلة والذي أسسه جافين وود – الشريك المؤسس في شبكة الايثيريوم.

وذكرت الشركة لـ موقع TheBlock أنه تم بيع 500,000 من عملات DOT الرقمية والتي تمثل 5 في المئة من إجمالي العرض بتقييم بلغ 1.2 مليار دولار.

ولم تكشف الشركة عن سعر العملة وليس من الواضح ما إذا استطاع المشروع جمع الهدف المحدد من الاستثمار في هذه الجولة و البالغ 60 مليون دولار.

وذكر جافين وود في بيان صحفي: “لقد أدهشنا مدى اهتمام الأفراد بمشروع Polkadot ولقد شعرنا برغبتهم في اكتشاف شيء جديد.”

وأضاف وود: “أتطلع إلى رؤية فريق العمل يستخدم هذه الأموال بشكل جيد لدعم مشروع Polkadot و النظام البيئي للمشروع و لـ شركة Web3.”

ويهدف مشروع Polkadot إلى تطوير شبكة بلوكشين قادرة على التواصل مع شبكات البلوكشين الأخرى والعمل مع بعضها البعض بشكل سلس و هو يعتبر مشروع مشابه لـ مشروع Cosmos.

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وذكرت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يتم إطلاق الخطوات المبدئية للشبكة خلال الربع الثالث من العام الحالي على أن يتم إطلاق الشبكة الرئيسية بحلول نهاية العام.

يجدر بالإشارة إلى أن شركة Web3 سبق لها جمع 145 مليون دولار وذلك عبر بيع 5 ملايين من عملات DOT الرقمية في شهر أكتوبر من عام 2017.

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