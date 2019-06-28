أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 28-6-2019

أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة الموافق 28-6-2019

تراجعت اسواق العملات الرقمية وبيتكوين يوم أمس الخميس في موجة هبوط قوية تعرضت لها ، وذلك بعد أن حققت عملة البيتكوين اعلى مستوى سعري لها للعام 2019 يوم الأربعاء ، ولكن على ما يبدو اليوم أن العملات الرقمية واهمها بيتكوين تأخذ استراحة قصيرة لحصاد الأرباح .

ارتفع سعر البيتكوين BTC مساء الاربعاء إلى مستوى قياسي جديد لعام 2019 مرة أخرى عند 13880 دولارًا في أقل من 24 ساعة بعد ان لامس خط 13000 دولار ، وانخفض مرة أخرى دون مستوى 13000 دولار .

ارتفعت العملة الرقمية المهمينة بيتكوين يوم الأربعاء بأكثر من حوالي 15 % محققة مكاسب مرتفعة ، ووصل سعرها إلى 13880 دولار وفقا لبيانات Coin360 ، ولكنها هبطت يوم أمس الخميس إلى 11500 دولار وحاولة جاهدة الحفاظ على هذا المستوى ولكن لسوء الحظ تعرضت لموجة هبوط أخرى دفعت بالسعر نحو 11264 دولار امريكي في وقت كتابة هذا التقرير .

وصل سعر العملة الرقمية ايثيروم يوم إلى أعلى مستوى سعري لعام 2019 عند مستوى 363 دولار ، وتبعت عملة الايثيروم البيتكوين يوم أمس في موجة الهبوط واستمرت حتى اليوم منخفضة بنسبة 8.81 % ويتم تداول العملة الرقمية الان عند مستوى 297 دولار امريكي.

Ripple XRP انخفضت سعر العمل الرقمية الى 0.40 دولار امريكي بنسبة 9.89 % دولار امريكي.

Litecoin انخفض سعر العملة اليوم بنسبة بلغت 8.51 % ، ويتارجح سعرها حول 115 دولار أمريكي .

Binance Coin انخفضت العملة بنسبة بلغت2.74% ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند 34 دولار امريكي .

Bitcoin Cash ارتفعت العملة الرقمية يوم الأربعاء حتى 515 دولار ، ولكن لم تفلح العملة في الاستمرار بسبب هبوط عملة البيتكوين حيث فقدت العملة 15 % من قيمتها ، ويتارجح السعر الآن حول 408 دولار امريكي .

يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

أسعار عملات أخرى :

EOS انخفضت العملة الرقمية الان بنسبة 11.34 % ويتم تداولها الان عند مستوى 5.84 دولار امريكي.

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TRON TRX اتخفض سعر العملة الرقمية الان بنسبة 11.17 % ، ويتم تداول العملة عند مستوى 0.032 دولار امريكي .

Cardano ارتفعت بنسبة بلغت 9.01 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.086 دولار امريكي .

Steller انخفضت العملة اليوم بنسبة 7.17 % ، ويتارجح سعر العملة الآن 0.109 دولار .

Dash انخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 5.94 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الان عند مستوى 159 دولار امريكي.

ومن بين العملات الرقمية التي سجلت انخفاضا عاليا كانت عملة SDC ، منخفضة بنسبة عالية بلغت 91 % خلال الاربعة والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات موقع Coin360 ، والتي قد انخفضت من مستوى 0.028012 الى 0.002168 دولار امريكي .

انخفض اجمالي سوق العملات الرقمية الآن إلى 315 مليار دولار ، وفقا لبيانات Coin market cap ، وتمتلك عملة البيتكوين 61 % من هيمنة السوق .

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