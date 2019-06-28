شركة tZERO تطلق منصة تداول و محفظة للعملات الرقمية على أجهزة “آبل”

أعلنت شركة tZero, التابعة لـ Overstock, عن إطلاق تطبيق يتيح لك بيع و شراء العملات الرقمية بالإضافة إلى محفظة للعملات الرقمية على أجهزة “آبل” و نظام “iOS”.

ويوفر التطبيق الجديد “tZERO Crypto App” خدمة تخزين و شراء و بيع العملات الرقمية داخل تطبيق واحد. ويدعم التطبيق حاليا عملة البيتكوين (BTC) و عملة الايثيريوم (ETH) فقط.

وذكرت الشركة أن التطبيق يستخدم عدد من الخصائص الإضافة كإجراء أمني. كما أضافت نظام استرداد المفتاح الخاص (Private Key) بحيث يمكن للمستخدمين استعادة أموالهم في حالة فقدان الهاتف أو المفتاح الخاص.

وقال سام نورسليهي, الرئيس التنفيذي لـ tZERO: “يعد تطبيق tZERO Crypto App علامة فارقة في مسيرة الشركة لتوفير تجربة سهلة لمستثمري العملات الرقمية.”

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يجدر بالإشارة إلى أن التطبيق يتوفر على أجهزة “iOS” فقط على أن يتم إصدار تطبيق الاندرويد قريباً.

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