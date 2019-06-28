في الوقت الذي يتابع فيه العالم الصعود الصاروخي للبيتكوين عملة أخرى تحقق ارتفاعا بـ737 بالمائة

ارتفع سعر البيتكوين 234 في المائة منذ شهر يناير و على الرغم من انخفاض يوم الأربعاء و في الوقت الذي تواصل فيه وسائل الإعلام الرئيسية تدافعها لتوضيح استمرار ارتفاع سعر عملة البيتكوين فقد تفوقت عملة رقمية أقل شهرة بهدوء على كل الأصول الرقمية الأخرى في أعلى ترتيب أفضل 25 عملة حيث ارتفع LINK و هو التوكن الأصلي لـ Chainlink ، بنسبة 737 في المائة منذ سنة فقط.

و على الرغم من أن صعود LINK صاروخي إلا أنه لا يبدو كمضخة رقمية من السهل أن تتراجع و تعكس الموجة بسرعة إذ هناك أسس حقيقية وراء ارتفاع السعر ففي عام 2019 وحده ، وقعت Chainlink صفقات مع Google و Oracle وأطلقت شبكتها الرئيسية على الـ Ethereum و تم ادراجها على منصة Coinbase.

برز Chainlink كلاعب رئيسي في مجال العقود الذكية إذ بينما قامت Ethereum بتعميم هذه التكنولوجيا كان من الصعب للغاية بالنسبة للعقود الذكية أن تتفاعل مع غيرها من الأنظمة الأساسية وأنظمة العالم الواقعي.

و تقوم Chainlink بسد هذه الفجوة مما يتيح للعقود الذكية التواصل مع البرامج المصرفية الحالية وموجز البيانات و واجهات برمجة التطبيقات. كما أوضح المؤسس سيرجي نزاروف :

“في الأساس هدفنا هو جعل وساطة الـ blockchain جيدة فهي ليست في الوضع الأكثر جاذبية حاليا و لكن ما نقوم به هو ربط الأنظمة التي يجب أن تكون متصلة من أجل تحقيق قيمة فعلية “.

لقد قام فريق Google السحابي بالفعل بإستخدام Chainlink لتحسين مشاريع الـ blockchain الخاصة به و تخطط Google BigQuery لاستخدام Chainlink كوسط وسيط بين قاعدة البيانات السحابية و الـ Ethereum ففي منشور مدونة لـ Google ، أوضحوا:

يمكن أن تتفاعل Ethereum مع مستودع بيانات السحابة الخاص بشركتنا (BigQuery) عبر الوسيطة oracle (Chainlink). “

كما أقامت Chainlink بعقد شراكة مع Oracle للبيانات العملاقة للتكنولوجيا ، والتي ستدعم أكثر من 50 عقدة Chainlink.

تعد الشراكات محفزات ضخمة لـ LINK ، حيث يتم استخدام العملة الرقمية للدفع لمشغلي العقدة أي بمعنى آخر كلما زاد استخدام الشركات لشبكة Chainlink أصبحت LINK أكثر قيمة.

Advertisements

قفزت LINK بتسعة في المائة خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد أن أعلن Coinbase Pro أنه سيدعم تداول Chainlink.

و ستدعم منصة تبادل العملات الرقمية التي تقع في سان فرانسيسكو في البداية زوجان من تداول العملات و هما : LINK / USD و LINK / ETH. و وفقًا للعادة ، ستقدم Coinbase دعمًا لـ Chainlink في المراحل التكرارية لقياس الفائدة والسيولة و التداول متاح حاليا في جميع الولايات القضائية المدعومة باستثناء ولاية نيويورك.

يمكنك عزيزنا القارئ وضع تعليق حول الموضوع أدناه.

المصدر :

www.ccn.com

إقرأ أيضا :

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .

تابعونا على التلجرام