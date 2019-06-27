سعر البيتكوين قد يصل إلى مستوى 50 ألف دولار أو ربما 100 دولار آخر هذه السنة حسب أحد المحللين

ذكرنا في مقال سابق أن المحللين أصبحوا أكثر تفاؤلا فيما يخص إتجاه سعر البيتكوين حيث رأى بعضهم أن العملة المهيمنة قد تبلغ مستوى مائة ألف دولار خلال سنتين إلا أن العديد من المؤشرات باتت تبشر بتسارع وتيرة الصعود الصاروخي حتى أن أحد المتابعين يتوقع أن يتم الوصل إلى ذات السعر في هذه السنة أي في غضون ستة أشهر فقط.

يتزايد سعر البيتكوين يومًا بعد يوم و يبدو أن الأوقات الجيدة لن تنتهي قريبًا إذ يعتقد مجموعة من المحللين و المتداولين أن سعر البيتكوين قد يصل إلى مستويات قياسية جديدة في الأيام أو الأشهر المقبلة و قد انضم سايمون بيترز إلى الجوقة.

و يقدر سايمون أن سعر البيتكوين قد يصل إلى مستويات قياسية جديدة على مدار أسبوعين على الأكثر.

و في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موقع CCN كتب بيترز :

“إذا حافظ سعر الـ bitcoin على مساره الصعودي الحالي و الذي كان مدفوعًا جزئياً بتأثير Facebook في عالم العملات الرقمية فقد يصل إلى أعلى مستوى بلغه على الإطلاق و هو 20.000 دولار في غضون 7 إلى 14 يوما القادمة و كان هذا هو الإطار الزمني التقريبي للوصول إلى 20،000 دولار من آخر مرة كنا في 11800 دولار. “

ولكن هذا ليس حيث يتوقف بيترز بل و يواصل تقديم توقعات أكبر حول ما يمكن أن يكون عليه سعر البيتكوين في نهاية العام.

يقدر المحلل أن البيتكوين لديه مجال كبير للارتفاع وسط اهتمام مؤسساتي متزايد و يضيف بيترز:

“المثير للاهتمام في هذا الارتفاع هو أنه لا يبدو أنه مدعوم بشكل كبير من قبل مستثمري التجزئة الجدد مثل الارتفاع السابق الذي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق إذ عند النظر إلى بيانات اتجاهات البحث في Google فعادةً ما ارتفعت عبارات البحث عن “Buy Bitcoin” مع قفز مستثمري التجزئة الجدد في القطار. و تشير حقيقة أن بيانات البحث لم ترتفع مع السعر في هذه المناسبة إلى أن رأس المال الجديد يأتي بدلاً من ذلك من المؤسسات و التي تبشر بالخير على المدى الطويل و كذلك الأموال من المستثمرين الذين سبق لهم وضع أموالهم في عملات مستقرة مثل Tether. “

بيترز يبرز نقطة قوية هنا إذ ذكرنا سابقا في وقت سابق أن Google تبحث عن مصطلح “buy bitcoin” أقل بنسبة 93 في المائة من ارتفاع عام 2017 عندما جلب مستثمرو التجزئة الأموال لدفع السعر إلى مستويات قياسية جديدة.

حقيقة أن مستثمري التجزئة لم يقفزوا إلى آخر صعود لعملة البيتكوين يبشر بالخير بالنسبة للأصول الرقمية لأنه يعني أن المؤسسات تتحدث بقوة ففي وقت سابق من هذا العام ، ذكرت Fidelity أن ما يقرب من نصف المستثمرين المؤسساتيين الذين شملهم الاستطلاع كانوا مهتمين بوضع أموالهم في الأصول الرقمية.

و يبدو أن هؤلاء المستثمرين قد أدركوا أهمية عملة البيتكوين كفئة استثمار ولا يريدون تفويت أحدث ارتفاع في الأسعار.

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بتشجيع من تدفق الأموال المؤسساتية يعتقد بيترز أن سعر البيتكوين قد يصل إلى ستة أرقام بحلول نهاية العام حتى لو كانت هناك تراجعات على الطريق.

و كتب بيترز في البريد الإلكتروني:

“هل الطفرة مستدامة؟ مع زيادة عدد مراكز البيع في السوق فمن الممكن أن نرى تصحيحًا قريبًا. حتى لو كان الأمر كذلك ، فإن الـ Bitcoin سيستمر في مسيرته لإغلاق النصف الأول من العام بشكل إيجابي للغاية و يمكننا أن نرى الـ Bitcoin يصل إلى 50،000 دولار أو حتى 100،000 دولار هذا العام. “

و قد كان يغني نغمة مختلفة في وقت سابق موضحًا أن عملة البيتكوين قد تنخفض إلى 6500 دولار قبل صعودها التالي.

لا ينبغي الاستهانة بتنبؤ أسعار بيترز و اعتباره خيالا محظا فلقد أظهر الـ Bitcoin تاريخيا ميلًا ملحوظًا للارتداد مرة أخرى بنسبة 150 في المائة بعد تراجعه بنسبة 30 في المائة و لذلك لا تتفاجأ برؤية هذا التنبؤ الطموح بالأسعار يتحول إلى حقيقة واقعة في الأشهر المقبلة.

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المصدر :

www.ccn.com

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