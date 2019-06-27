كيف تخطط بنوك الاتحاد الأوروبي إلى منافسة عملة “فيسبوك” الرقمية ؟

ذكرت وكالة رويترز أن البنوك في منطقة الاتحاد الأوروبي تخطط للإنضمام إلى نظام المدفوعات الفورية بنهاية عام 2020, وتأتي هذه الخطوة لمنافسة عملة “فيسبوك” الرقمية.
علما بأن المنطقة التي تضم 19 دولة لديها نظام المدفوعات الفورية منذ عام 2017, ولكن فقط نصف البنوك في المنطقة انضمت إلى النظام. ولكن بعد إعلان عملة “فيسبوك” الرقمية تنوي البنوك الأخرى الانضمام إلى النظام الموحد للمنافسة.
ونقلت الوكالة عن ايتيان جوس, المدير العام لمجلس المدفوعات الأوروبي, عن أن المنافسة اشتدت وبعض النظر عن مدى نجاح عملة “فيسبوك” الرقمية لكن البنوك تحتاج إلى التحرك بسرعة للمحافظة على حصتها في السوق و لمنافسة الشركات التقنية الكبرى.
وأضاف: “الشركات التقنية الكبرى يقدمون حلول عالمية تحت علامات تجارية تجارية تقدم العديد من الخدمات للأفراد, لذلك البنوك بحاجة إلى التحرك بسرعة.”
يجدر بالإشارة إلى أن شركة “فيسبوك” كشفت عن العملة الرقمية الخاصة بها في الشهر الحالي ولديها 27 شريكاً من ضمنهم “أوبر” و “فيزا” و “باي بال”.
وتنوي شركة فيسبوك من خلال عملتها Libra الرقمية أن توفر حلول جديدة في عالم التحويلات المالية برسوم منخفضة و من المتوقع أن يتم إطلاق المشروع في عام 2020, ولكنها تواجه هجوم من البنوك المركزية والسياسيين من مختلف أنحاء العالم.
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