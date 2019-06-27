تطبيق Square Cash على بعد خطوة من إطلاق محفظة بيتكوين

أعلن تطبيق Square Cash App على حسابه الرسمي في تويتر اليوم ، أنه يمكنك الآن إستلام ودائع البيتكوين إلى تطبيقك مباشرةً .

تعد شركة Square – وهي شركة الدفع عبر تطبيق الهاتف المحمول التي تبلغ قيمتها 32.7 مليار دولار أمريكي و والتي أسسها جاك دورسي – المؤسس أيضاً لموقع Twitter ، صاحبة التطبيق الأكثر شعبية في فئة التطبيقات المالية في متجر Google Play في الولايات المتحدة متفوقةً على PayPal .

ويساهم جزء كبير من هذا النجاح الهائل للشركة في تبنيها إستخدام وشراء عملة البيتكوين على نطاق واسع.

ورد في تغريدة الصفحة الرسمية للتطبيق Cash App على تويتر :

” يمكنك الآن إيداع البيتكوين في تطبيقك Cash App .

ليس لديك أي إيداع بعد؟ Cash App هو أيضًا الطريقة الأكثر ملاءمة لشراء و بيع عملة البيتكوين بشكل فوري . “

دون توضيحٍ كامل لدور محفظة البيتكوين ، اتخذ تطبيق Cash App خطوةً أخرى في هذا الإتجاه .

لا يحتوي التطبيق على جميع الميزات القياسية لمحفظة البيتكوين النموذجية. في حين يتيح لك شراء البيتكوين (BTC) ، ولكن على سبيل المثال ، لا يمكنك سحبها على الفور .

يجب أن يكون حسابك في حالة معينة من التحقق. في حين أنه من المتعارف عليه في مجال البيتكوين العادي ، أن مجرد وجود المحفظة كافي لتمكينك من امتلاكك عملاتك الرقمية وليس التحقق مطلبا ضرورياً .

ومع ذلك ، فإن ميزة القدرة على تلقي البيتكوين من خارج التطبيق هي خطوة تدفع Cash App للأمام .

إذا كانت هذه المحفظة تُضيف ميزات أخرى لبيتكوين ، من الممكن أن تصبح بسرعة واحدة من محافظ بيتكوين الأكثر شعبية .

ومن أهم المحافظ المشهورة الأخرى ، بالطبع هناك Coinbase .

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نظراً لكون صناعة العملات الرقمية جديدةً الى حد ما ، فإن كثيراً من الناس ليس لديهم الوعي الكافي والعلم بأي نوع من المحافظ الرقمية ينبغي عليه أن يستخدمه .

حيث تتيح لك Coinomi و Edge و محافظ أخرى في متاجر التطبيقات التحكم في عملاتك الرقمية دون مواجهة الكثير من المتاعب . وستسمح لك هذه المحافظ بتخزين عدد متنوع من العملات الرقمية .

في عالم البيتكوين ، الطريقة الأكثر أمانًا للحفاظ على عملتك الرقمية هي عبر امتلاك الحق الكامل في ادارة عملاتك وتكون لديك كامل السلطة في محفظتك الرقمي ، ولكن معظم الناس تقريباً لا يفعلون ذلك .

قد يكون من الأنسب أن نقول أن غالبية البيتكوين الذي يدور بنشاط يتواجد في منصات التداول الرقمية ، وفي المحافظ الساخنة ، أو في المحافظ المدارة من نوع آخر – مثل Coinbase.

يوفر تطبيق Cash App بدروه نوع من المحافظ المُدارة كذلك .

كما اتضح ، فإن الأشخاص الذين لديهم سهولة الوصول للمحفظة وامتلاكهم عملات البيتكوين ليسوا كافيين لقيادة المحفظة لنطاق واسع من الشعبية مثل Coinbase . يحتاج الناس إلى أكثر من ذلك – يحتاجون إلى سبب يدفعهم للحصول على المحفظة .

وقد يُعتبر تأثير الخوف من الضياع ، أو ما يٌعرف بـ (FOMO) ، هي قوة مؤثرة قد تدخل حيز التنفيذ عند ارتفاع الأسعار أكثر فأكثر مما يساهم بشكل ما في زيادة إستخدام هذا النوع من المحافظ .

المصدر : ccn.com

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