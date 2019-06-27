تطبيق Square Cash على بعد خطوة من إطلاق محفظة بيتكوين

أعلن تطبيق Square Cash App على حسابه الرسمي في تويتر اليوم ، أنه يمكنك الآن إستلام ودائع البيتكوين إلى تطبيقك مباشرةً .
تعد شركة Square – وهي شركة الدفع عبر تطبيق الهاتف المحمول التي تبلغ قيمتها 32.7 مليار دولار أمريكي و والتي أسسها جاك دورسي – المؤسس أيضاً لموقع Twitter ، صاحبة التطبيق الأكثر شعبية في فئة التطبيقات المالية في متجر Google Play في الولايات المتحدة متفوقةً على PayPal .
ويساهم جزء كبير من هذا النجاح الهائل للشركة في تبنيها إستخدام وشراء عملة البيتكوين على نطاق واسع.
ورد في تغريدة الصفحة الرسمية للتطبيق Cash App على تويتر :
” يمكنك الآن إيداع البيتكوين في تطبيقك Cash App .
ليس لديك أي إيداع بعد؟ Cash App هو أيضًا الطريقة الأكثر ملاءمة لشراء و بيع عملة البيتكوين بشكل فوري . “
دون توضيحٍ كامل لدور محفظة البيتكوين ، اتخذ تطبيق Cash App خطوةً أخرى في هذا الإتجاه .
لا يحتوي التطبيق على جميع الميزات القياسية لمحفظة البيتكوين النموذجية. في حين يتيح لك شراء البيتكوين (BTC) ، ولكن على سبيل المثال ، لا يمكنك سحبها على الفور .
يجب أن يكون حسابك في حالة معينة من التحقق. في حين أنه من المتعارف عليه في مجال البيتكوين العادي ، أن مجرد وجود المحفظة كافي لتمكينك من امتلاكك عملاتك الرقمية وليس التحقق مطلبا ضرورياً .
ومع ذلك ، فإن ميزة القدرة على تلقي البيتكوين من خارج التطبيق هي خطوة تدفع Cash App للأمام .
إذا كانت هذه المحفظة تُضيف ميزات أخرى لبيتكوين ، من الممكن أن تصبح بسرعة واحدة من محافظ بيتكوين الأكثر شعبية .
ومن أهم المحافظ المشهورة الأخرى ، بالطبع هناك Coinbase .
نظراً لكون صناعة العملات الرقمية جديدةً الى حد ما ، فإن كثيراً من الناس ليس لديهم الوعي الكافي والعلم بأي نوع من المحافظ الرقمية ينبغي عليه أن يستخدمه .
حيث تتيح لك Coinomi و Edge و محافظ أخرى في متاجر التطبيقات التحكم في عملاتك الرقمية دون مواجهة الكثير من المتاعب . وستسمح لك هذه المحافظ بتخزين عدد متنوع من العملات الرقمية .
في عالم البيتكوين ، الطريقة الأكثر أمانًا للحفاظ على عملتك الرقمية هي عبر امتلاك الحق الكامل في ادارة عملاتك وتكون لديك كامل السلطة في محفظتك الرقمي ، ولكن معظم الناس تقريباً لا يفعلون ذلك .
قد يكون من الأنسب أن نقول أن غالبية البيتكوين الذي يدور بنشاط يتواجد في منصات التداول الرقمية ، وفي المحافظ الساخنة ، أو في المحافظ المدارة من نوع آخر – مثل Coinbase.
يوفر تطبيق Cash App بدروه نوع من المحافظ المُدارة كذلك .
كما اتضح ، فإن الأشخاص الذين لديهم سهولة الوصول للمحفظة وامتلاكهم عملات البيتكوين ليسوا كافيين لقيادة المحفظة لنطاق واسع من الشعبية مثل Coinbase . يحتاج الناس إلى أكثر من ذلك – يحتاجون إلى سبب يدفعهم للحصول على المحفظة .
وقد يُعتبر تأثير الخوف من الضياع ، أو ما يٌعرف بـ (FOMO) ، هي قوة مؤثرة قد تدخل حيز التنفيذ عند ارتفاع الأسعار أكثر فأكثر مما يساهم بشكل ما في زيادة إستخدام هذا النوع من المحافظ .
المصدر : ccn.com
إقرأ أيضاً المقالات التالية :
إخلاء مسؤولية
إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .
تابعونا على التلجرام
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق Square Cash على بعد خطوة من إطلاق محفظة بيتكوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.