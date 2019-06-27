البيتكوين يسجل رقم ذروة جديد في 2019 ويسجل رقم قياسي في حجم التداول

سجل البيتكوين رقم جديد في سنة 2019 حيث وصل سعر البيتكوين لغاية 13720 دولار.

وارتفع بقيمة تتجاوز 2000 دولار في ظرف 24 ساعة الأخيرة.

مايعني زيادة بنسبة 200% منذ بداية سنة 2019.

كما حققت وصيفة البيتكوين في الترتيب “عملة الايثيريوم” عوائد معتبرة أيضا ما جعل مكاسبهم تتفوق على عوائد الاستثمار في الذهب والفضة وغيرها من الاستثمارات الأخرى في سنة 2019، مثلما تظهره الأعمدة البيانية التالية من موقع TheBlock:

وبالرغم من العوائد والارقام المرتفعة التي سجلها البيتكوين هاته السنة. إلا أنه مازال بعيد عن استرجاع الخسائر المسجلة السنة الماضية حيث مازال بعيد بنسبة 73%، وكذلك باقي العملات المشفرة الأخرى من عملة الريبل والايثيريوم:

بالنسبة لأسباب وعوامل الارتفاع الصاروخي للبيتكوين والمشاعر الايجابية الدائرة حوله فلا يمكن تحديدها بالضبط.

لأن من الصعوبة بما كان تحديد سبب ومحرك البيتكوين بشكل دقيق.

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إلا أن الشيء المؤكد هو الدور الذي لعبه اعلان فيسبوك لإطلاق عملة ليبرا الرقمية الذي ساهم بشكل كبير في زيادة الاقبال والاستثمار في البيتكوين.

وكذا اعلان بعض المنصات التداولية عن تطورات ايجابية لتداول عقود البيتكوين الاجلة وموافقة هيئة CFTC عليها وغيرها من العوامل الأخرى.

تناولنا تقريبا كل مسبب ومحرك مما سبق ذكره في موضوع مفصل للرجوع والتعرف عليها بالتفصيل في العناوين:

أبرز 10 أشياء يجب أن تعرفها عن عملة “فيسبوك” الرقمية

عملة “فيسبوك” الرقمية تجذب استثمارات من “فيزا” و “أوبر” و “باي بال”

شركة LedgerX تحصل على موافقة هيئة CFTC لبدء نشاطها في تداول عقود البيتكوين الآجلة

الأمر الذي ساهم أيضا في رفع أحجام التداول اليومي للبيتكوين وغيره من العملات المشفرة لمستويات قياسية جديدة:

زيادة التداول بشكل لافت على منصة BitMEX بعد ارتفاع البيتكوين فوق 10 آلاف دولار