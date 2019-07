اختراق منصة Bitrue وسرقة 4.2 مليون دولار من عملات الريبل (XRP) و الكاردانو (ADA)

أعلنت منصة Bitrue والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها بأنها تعرضت للاختراق اليوم وفقدت حوالي 4.2 مليون دولار من عملات المستخدمين.

وذكرت المنصة الخبر عبر مجموعة من التغريدات في Official Statement Regarding The Hacking of Bitrue On June 27 2019 — Bitrue (@BitrueOfficial) June 27, 2019 وقالت بأن المنصة تعرضت للاختراق و لكن المنصة لديها تأمين ضد الاختراقات مما يعني أنه سيتم تعويض المستخدمين.

وذكرت منصة Bitrue: “نود أن نعلمكم بأن الموقف تحت السيطرة وأن 100% من الأموال المسروقة سيتم إضافتها لحسابات المستخدمين ونعمل حالياً على مراجعة إجراءاتنا الأمنية لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.”

وأوضحت منصة Bitrue أن الهاكرز استطاعوا الوصول إلى 9.3 مليون من عملات الريبل (XRP) بقيمة 4.01 مليون دولار و 2.5 مليون من عملات الكاردانو (ADA) بقيمة 231,800 دولار.

وكشفت المنصة أن الهاكرز استغلوا ثغرة أمنية لدينا للوصول إلى الأموال الشخصية لـ 90 من مستخدمي منصة Bitrue, واستغلوا الثغرة لنقل العملات من حسابات المستخدمين إلى عدد من المحافظ والمنصات الأخرى.

وقالت منصة Bitrue أن منصات Huobi و Bittrex و ChangeNOW استطاعوا تجميد عدد من هذه العملات الرقمية لمنع الهاكرز من التصرف بها.

