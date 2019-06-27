سوق العملات الرقمية ينخفض بقيمة 58 بليون دولار وخسائر العملات الرقمية تصل إلى 30 %

خسرت أسوق العملات العالمية 58 مليار دولار في موجة هبوط مفاجئة صباح اليوم الخميس حيث تراجعت عملة البيتكوين وانخفضت القيمة الإجمالية للعملات الرقمية في العالم من 386 مليار دولار إلى 328 مليار دولار – أي خسارة 14.9 ٪ بشكل عام .

قبل ساعات قليلة ، كانت بيتكوين تقترب من علامة 14000 دولار ؛ والآن ، تكافح BTC للحفاظ على مستواها فوق 11500 دولار.

كان أسوأ ما تأثر به سوق العملات الرقمية البديله altcoin والذي شهدت خسارة عملة رقمية تزيد عن 30٪ في ومضة. لم تتجنب العملات المشفرة الرئيسية المذبحة أيضًا ، حيث فقدت Litecoin و EOS و Bitcoin SV جميعها بالقرب من أو تتجاوز 20٪.

تم تداول NRG بسعر 9.43 دولار مساء الأربعاء. بعد ما يزيد قليلاً عن اثني عشر ساعة وفقدت 32.6 ٪ من قيمتها ، وانخفضت إلى 6.35 دولار.

لم يكن أداء بقية سوق altcoin أفضل بكثير. أما الرابحون مؤخرًا ، مثل Lambda (LAMB) و Qtum (QTUM) ، فقد فقدوا أكثر من 20٪ ، في حين تأثرت أيضًا شركات التينكوين الرئيسية بشدة.

Bitcoin SV (BSV)

خسرت Bitcoin SV ، وهي العملة الرقمية المفضلة لدى كريج رايت ، بنسبة 21 ٪ خلال حادث الهبوط المفاجئ صباح اليوم وتم تداول BSV في ذروة بقيمة 250.06 دولار مساء يوم الأربعاء. بحلول صباح يوم الخميس ، انخفض سعر العملة إلى 195.97 دولار.

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سجلت Bitcoin SV مكاسب معجزة في الآونة الأخيرة ، على الرغم من البيانات blockchain التي تشير إلى أن شبكة العملة الرقمية كانت “مدينة أشباح”. حيث تضاهي مكاسب BSV سرعة خسائرها ، حيث تكبدت أكبر عجز في جميع العملات الرقمية في أعلى 10 سوق.

EOS (EOS)

وشهدت (EOS) الرابح الأخير في عملية ارتفاع العملات الرقمية ، انخفاض سعر العملة من 7.43 دولار إلى 6.19 دولار خلال الإنهيار – ما يعادل خسائر بلغت 16.6 ٪.

ليتكوين (LTC)

فقدت العملة التي تم تسجيل مكاسبها مقابل 200 دولار في الأشهر المقبلة 17.8 ٪ من قيمتها خلال تراجع اليوم و تم تداول Litecoin عند أعلى مستوى في أربع وعشرين ساعة عند 138.23 دولار مساء الأربعاء وبحلول صباح يوم الخميس ، بلغت قيمة LTC 113.50 دولار.

في وقت كتابة هذا التقرير ، انتعش سوق العملات الرقمية العالمي قليلاً ، من 328 مليار دولار إلى 336 مليار دولار .

المصدر :CCN.COM

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