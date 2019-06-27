منصة CoinMarketCap تقوم بأول عملية استحواذ لها لتحسين بياناتها

مع استمرار محاول تحسين عملها و طريقة عرضها للبيانات, قامت منصة CoinMarketCap بالإستحواذ على أحد الشركات الناشئة للحصول على تقنية توفر السعر الحقيقي في الوقت الحقيقي للعملات الرقمية.

وذكر موقع CoinMarketCap في بيان صحفي أن الشركة استحوذت على Hashtag Capital, وهي شركة ناشئة ابتكرت خوارزميات تعمل على تحليل جميع نقاط السيولة لتوفر السعر الحقيقي للعملات الرقمية وبشكل دقيق.

يجدر بالإشارة إلى أن شركة Hashtag Capital انطلقت كصندوق استثمار في عالم الكريبتو ولكن بدأ فريق العمل في تطوير منتجات لإنشاء بيانات ذات جودة عالية للمستثمرين.

واستطاع المنتج الأخير لـ Hashtag Capita من جذب اهتمام منصة CoinMarketCap للاستحواذ عليها, وسينضم فريق Hashtag Capital للعمل في موقع CoinMarketCap.

ويأتي هذا الخبر بعد أيام من انطلاق مبادرة موقع CoinMarketCap لرفع مستوى الشفافية في سوق العملات الرقمية والتي تطرقنا إليها في موقع الخليج 365 تحت عنوان:

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منصة CoinMarketCap تتجه نحو حذف بيانات منصات التداول التي لا تقدم لها المعلومات ‏اللازمة

وقال براندون شي, الرئيس التنفيذي ومؤسس CoinMarketCap: “نحن متحمسون لتحسين المنصة الخاصة بنا و الاستفادة من خوارزميات لتحليل الأسعار أكثر تطوراً.” وأضاف: “سيتمكن فريق Hashtag Capital بالتعاون معنا إلى تطوير البيانات بشكل كبير وتوفير منتجات أنسب إلى سوق الكريبتو.”

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