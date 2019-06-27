تطبيق Cash App يضيف خاصية إيداع البيتكوين (BTC)

كشف تقرير صادر عبر موقع CoinDesk بأن تطبيق Cash App يعمل على إضافة خاصية إيداع البيتكوين (BTC) لجميع مستخدمي التطبيق.

يمكن لمستخدمي تطبيق Cash App من بيع و شراء عملة البيتكوين (BTC) كما يمكنهم نقلها إلى محافظ رقمية أخرى, وفقاً لموقع Cash App فإن الشركة سوف تضيف خاصية إيداع البيتكوين من محافظ خارجية “قريباً”.

وذكر موقع التطبيق: “يمكنك تحويل أرباحك من بيع عملة البيتكوين (BTC) عبر التطبيق وتحويل المبالغ إلى حسابك البنكي أو بطاقتك الائتمانية.”

يجدر بالإشارة إلى أن التطبيق تابع لـ شركة Square, والتي حققت إيرادات من بيع عملات البيتكوين (BTC) قدرها 65.5 مليون دولار في الربع الأول من عام 2019.

وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة جاك دورسي “مؤسس تويتر” عن دعمه لـ عملة البيتكوين (BTC) في وقت سابق وأشار إلى أنها مرشحة أن تصبح عملة الإنترنت الأولى.

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