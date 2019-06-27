هبوط سعر البيتكوين بشكل مفاجئ يتسبب في تعطل منصة Coinbase

تعرضت منصة Coinbase لخلل تقني تسبب في عدم إمكانية الوصول إلى المنصة لفترة قصيرة وذلك بعد انخفاض سعر البيتكوين بأكثر من 1700 دولار خلال 15 دقيقة.

وتذمر مجتمع الكريبتو من عدم إمكانية الوصول إلى منصة Coinbase في وقت الانخفاض ولكن سرعان ما قامت المنصة بإصلاح الخلل وعادت المنصة للعمل مرة أخرى.

حيث أشارت البيانات إلى أن المنصة تعطلت الساعة 20:45 حسب توقيت UTC. ووقتها انخفض سعر البيتكوين بشكل سريع من مستويات 13,700 تقريباً إلى مستويات 11,900 دولار قبل يتعافى ويعود إلى مستويات 13,000 دولار.

ووفقاً لبيانات منصة BitMEX فإنه تم تداول ما يقارب 250 مليون دولار في فترة زمنية مدتها 5 دقائق وذلك عند بداية الانخفاض, ليرتفع حجم التداول إلى 690 مليون دولار خلال 15 دقيقة.

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