بيتكوين تهبط بمقدار ١٤٠٠ دولار بعد تعطل بورصة العملات المشفرة الرائدة "كوين بيز"

تام شمس - الخميس 27 يونيو 2019 02:40 صباحاً - انخفض سعر بيتكوين (BTC) بمقدار ١٤٠٠ دولار في غضون دقائق بعد تعطل منصة تداول العملة المشفرة الأمريكية الرائدة "كوين بيز".

وقد ذكرت كوين بيز لأول مرة أنها تحقق في مشكلة حيث لا تعمل واجهة برمجة التطبيقات وموقعها الإلكتروني بشكل صحيح في الساعة ١:٤٧ مساءً بالتوقيت الصيفي الباسيفيكي على موقعها الإلكتروني الخاص بالحالة.

ووفقًا للرسم البياني اليومي لسعر بيتكوين على كوين٣٦٠، بدأ سعر بيتكوين والقيمة السوقية في الانخفاض في حوالي الساعة ١:٢٥ مساءً بالتوقيت الصيفي الباسيفيكي، قبل دقائق فقط من إعلان كوين بيز الأول.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

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وبحلول الساعة ٢:١٣ مساءً ذكرت كوين بيز أنها حددت المشكلة وتقوم بتنفيذ الإصلاح. وفي الساعة ٢:٣٨ مساءً تم الإبلاغ عن حل المشكلة. وقد تحقق أحد مراسلي كوينتيليغراف من حساب كوين بيز لتأكيد أن الموقع كان يعمل.

ويتبع تعطل اليوم تقرير أداء متدهور يوم ٢٥ يونيو وحادث انهيار آخر يوم ٢٤ يونيو، وقد تم حل كلاهما خلال ساعة واحدة من الإبلاغ.

ويأتي الانهيار في أعقاب ارتفاع اليوم الذي تجاوزت فيه عملة بيتكوين علامات السعر البالغة ١٢٠٠٠ دولار و١٣٠٠٠ دولار في غضون ساعات.

في وقت كتابة المقالة، يبدو أن بيتكوين تتعافى قليلًا من الانخفاض، حيث ارتفعا بنسبة ٠,٧١٪ في الساعة الماضية ولا تزال مرتفعة بنسبة ٩,٤٨٪ خلال اليوم، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب. ويتم تداول بيتكوين حاليًا بسعر ١٢٦٩٠ دولارًا.