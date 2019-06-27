شركة بلوكتشين الناشئة "ويفز" تحدّث بلوكتشين للسماح بالتطبيقات اللامركزية

تام شمس - الخميس 27 يونيو 2019 12:43 صباحاً -

قدمت شركة بلوكتشين الناشئة "ويفز" ترقية لبلوكتشين الخاص بها والتي تتيح التطبيقات اللامركزية (dApps) على المنصة. وقد تم الإعلان عن التطوير في منشور مدونة بتاريخ ٢٥ يونيو.

حيث طرحت الشركة تحديثًا رئيسيًا لبرنامج بلوكتشين المسمى ويفز نود ١.٠، وأصدرت الشبكة الرئيسية لرايد، والتي من المفترض أن تسمح بتنفيذ التطبيقات اللامركزية على ويفز.

وتدعي الشركة في المنشور أن الوظائف الرياضية الجديدة لرايد ستمكّن المطورين من إجراء العمليات الحسابية اللازمة لحالات الاستخدام الحقيقي، مثل تطبيق عملة خوارزمية ثابتة، على بلوكتشين ويفز.

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وفي معرض تعليقها على التطبيقات الجديدة، أخبرت ساشا إيفانوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ويفز، كوينتيليغراف قائلة:

"أعتقد أن إحدى العقبات الرئيسية أمام التطوير الشامل للحلول اللامركزية على المنصات الحالية هي التكلفة النهائية غير المتوقعة للمعاملات بسبب الوقود. أما بالنسبة لويفز، فإن جميع رسوم المعاملات في بلوكتشين لدينا ثابتة وغير قابلة للتغيير. فالنظام الإيكولوجي لويفز لديه بالفعل العناصر الضرورية للتطوير: المستودع اللامركزي وإمكانية إنشاء أوراكل وترميز القيم الملموسة وغير الملموسة والآن أيضًا لتطوير تطبيقات لامركزية كاملة ..."

بالإضافة إلى ذلك، قدمت ويفز بديلًا لـ REST API، وهي آلية وصف قياسي للواجهات وتنسيقات البيانات. وقد تم تصميم الواجهة الجديدة لتقليل وقت التطوير. كما ستسمح الترقية أيضًا بإصدار توكنات غير قابلة للاستبدال على بلوكتشين ويفز.

وحسبما ورد، جمعت ويفز ١٢٠ مليون دولار في جولة تمويل خاصة لمشروعها الجديد المسمى فوستوك في ديسمبر الماضي. وتم تصميم المنتج لمساعدة منصة ويفز في تطوير تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وبلوكتشين من أجل "دعم شبكة لا مركزية ومفتوحة حقًا".