هيستر بيرس : كان يجب على SEC الموافقة على ETF بيتكوين منذ زمن

قالت مفوضة لجنة الاوراق المالية والبورصة الأمريكية Hester Peirce إنه كان يجب على اللجنه الموافقة على ETF بيتكوين بالفعل وانتقدت الوكالة لكونها متأخرة .

تشعر بيرس بالقلق من أن الإطار التنظيمي الغامض في الولايات المتحدة سوف يلاحق منصات العملات الرقمية في الخارج وأن موقف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يعتبر موقف غريب وغير مفهوم تجاة العملات الرقمية حيث قالت :

“[SEC لديه موقف]” أنا لا أحب هذا السوق أسواق البيتكوين فوضوية ، لذلك نحن لا نحبهم ولن نسمح لهذا المنتج الذي يعتمد على بيتكوين بالتداول في أسواقنا “.

قالت المفوضة بيرس إن هذا هو الموقف الغامض الذي تبناه مجلس الأوراق المالية والبورصة تجاه البيتكوين ، عكسي تماما وقد جاءت تصريحات بيرس في منتدى 25 يونيو الذي استضافته مؤسسة التراث .

قالت بيرس إن المنتجات المالية الأخرى “فوضوية” أيضًا ، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصة لا تضغط عليها ، فلماذا لا تستطيع تبني نفس الانفتاح تجاه العملات الرقمية ؟ .

هستر بيرس هي واحد من خمسة مفوضين في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وكل شخص منهم لديهم آراء مختلفة حول العملات الرقمية وكانت بيرس يطلق عليها لقب ” CryptoMom” بسبب حبها للعملات الرقمية.

في يوليو 2018 ، كانت بيرس هي المفوض الوحيد لـ SEC الذي أراد الموافقة على طلب بيتكوين ETF المقدم من توائم وينكليفوس وتايلر وكاميرون.

تقول بيرس إن زملائها في اللجنة قد رفضوا إقتراح Bitcoin ETF الذي قدمة التؤام Winklevoss بسبب عدم ارتياحهم للأفكار الجديدة .

الوكالة قديمة ولم تكن رائعة من الناحية التاريخية بالابتكار و عندما يتم تقديم شي جديد وغريب ، يكون ردنا الأكثر أمانًا هو أن نقول ، “آسف ، لماذا لا تلتزم بالأشياء التقليدية القديمة؟ والسبب الاهم هو لأننا نعرف كيفية تنظيم ذلك .

هذه ليست حالة صحية جيدة نريد أن يأتي الناس مع الابتكار نريد أن نرى التغيير ، لأن تلك الابتكارات تخدم المستثمرين في النهاية بشكل جيد.

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كما ذكر موقع CCN سابقا ، رفضت SEC مرتين طلب بيتكوين ETF المقدم من توأمين Winklevoss ويمتلك تايلر وكاميرون وينكليفوس نظام تبادل العملات الرقمية ومقره نيويورك.

أشار الرفض – في مارس 2017 ومرة أخرى في يونيو 2018 – إلى فشل التوأم في إظهار كيف يمكن لموافقة لجنة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية التأثير على عملات البيتكوين منع تلاعب السوق.

في مايو 2019 ، أخرت SEC مرة أخرى إتخاذ قرار بشأن اقتراح صندق بيتكوين ETF و حتى الآن ، لا يبدو أن الموافقة ستحدث في أي وقت قريب.

يعترف روبرت جاكسون ، المفوض السابق في مجلس الأوراق المالية والبورصة SEC ، والذي يشك في العملات الرقمية ، بأن الوكالة منقسمة حول كيفية تنظيم هذه الصناعة .

وقال جاكسون إن الوكالة ستنظر إلى العملات الرقمية بطريقة أكثر إيجابية عندما يصبح السوق أكثر شفافية .

في عام 2018 ، أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حملة صارمة على المنظمات غير الحكومية المظللة ، مما زاد الطلب على الوضوح التنظيمي ويلقي جاكسون باللوم على شركات المحاماة المفرطة في تمكينها من تكاثر المنظمات الدولية المزيفة التي تلوث الصناعة .

المصدر : CCN.COM

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