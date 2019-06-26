السلطات الأوروبية تقبض على عصابة سرقت 27 مليون دولار من العملات الرقمية

تمكنت السلطات الأوروبية ووحدة مكافحة جرائم الإنترنت في أوروبا من القبض على 6 أشخاص بتهمة سرقة عملات رقمية بقيمة 24 مليون يورو (27 مليون دولار), وفق ما أعلنته اليوروبول يوم الأمس.

وأشار الإعلان إلى أنه تم القبض على خمسة رجال وامرأة في منازلهم في المملكة المتحدة البريطانية وهولندا بعد تحقيق دام 14 شهراً.

وذكر اليوروبول إلى أن العصابة استهدفت بشكل أساسي عملات البيتكوين (BTC) الخاصة بالمستخدمين, ويعتقد بأنه عدد الضحايا يتجاوز 4000 ضحية في 12 دولة حول العالم.

ويبدو ان العصابة قد استخدموا تقنية تسمى typosquatting, وتعرف أيضاً باسم اختطاف الـ URL, للوصول إلى محافظ البيتكوين الخاصة بالضحايا وسرقة أموالهم وتفاصيل تسجيل الدخول في منصات تداول العملات الرقمية.

وأشار الإعلان إلى أن السلطات صادرت عدداً كبيراً من الأجهزة والمعدات من المشتبه بهم.

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