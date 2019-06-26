بيتكوين تتجاوز ١٣٠٠٠ دولار مع استمرار موجة الصعود

تام شمس - الأربعاء 26 يونيو 2019 10:45 مساءً - الأربعاء، ٢٦ يونيو - تجاوزت بيتكوين (BTC) علامة السعر البالغة ١٣٠٠٠ دولار، وأظهر العديد من العملات المشفرة العشرين الأولى مكاسب من رقمين خلال اليوم، وفقًا لموقع كوين٣٦٠.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وكانت بيتكوين قد تجاوزت مستوى ١٢٠٠٠ دولار في وقت سابق اليوم، واستمرت في ارتفاعها لتتداول عند ١٣٢٥٢ دولارًا في وقت كتابة المقالة. وقد اكتسبت العملة الرائدة أكثر من ١٦٪ خلال اليوم. واليوم، ارتفعت هيمنة سوق بيتكوين إلى أكثر من ٦٠٪ لأول مرة منذ أبريل ٢٠١٧.

وقد تسبب صعود بيتكوين الأخير في ضجة كبيرة في مجتمع العملات المشفرة، حيث قام بعض لاعبيه بعمل تنبؤات حول ديناميكيات الأسعار الإضافية. واليوم، ادعى سيمون بيترز، المحلل في إي تورو، أن أسعار بيتكوين قد تضاهي أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ٢٠٠٠٠ دولار خلال الأسبوعين المقبلين - وقد تصل إلى ٥٠٠٠٠ دولار أو ١٠٠٠٠٠ دولار بحلول نهاية العام.

مخطط سعر بيتكوين على مدى سنة. المصدر: كوين٣٦٠

يتم تداول إيثريوم (ETH) عند حوالي ٣٤٩,٢٠ دولارًا في وقت كتابة المقالة، بزيادة قدرها ١٢٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وقد بدأت العملة البديلة اليوم عند ٣٠٩ دولارات، مع كون سعرها الحالي أعلى سعر خلال اليوم.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تظهر ريبل (XRP) أداء أكثر هدوءًا في الأسعار، حيث سجلت زيادة بنسبة ٥,٣٠٪ على مدار اليوم ليتم تداولها عند ٠,٤٨٦ دولار في وقت كتابة المقالة. وتبلغ القيمة السوقية لريبل في الوقت الحالي حوالي ٢٠,٤ مليار دولار، أي أقل بنحو ١٧ مليار دولار من القيمة السوقية لإيثريوم.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

سجلت نيم (XEM) ونيو (NEO) مكاسب ذات رقمين عند ١٨,٣٣٪ و١٠,١١٪ على التوالي خلال اليوم. وكانت مونيرو (XMR) هي الخاسر الوحيد في قائمة العشرين الأوائل، مع خسارة بنسبة ٢,٨٣٪ خلال اليوم.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية حوالي ٣٧٦ مليار دولار في وقت كتابة المقالة، في حين بلغ حجم التداول اليومي ١٠٨ مليارات دولار.

أظهرت أسعار النفط أيضًا ارتفاعًا اليوم، حيث بلغ سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ٥٨,٩٥ دولارًا للبرميل، بارتفاع ١,١٢ دولار عن التسوية الأخيرة، ووصل خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى منذ ٣٠ مايو عند ٥٩,١٣ دولارًا للبرميل، وفقًا لما أوردته سي إن بي سي.

وعلى النقيض من ذلك، انخفض الذهب بنسبة ١٪ اليوم، حيث انخفض الذهب الفوري بنسبة ٠,٥٪ إلى ١٤١١,٣ دولارًا للأوقية كاسرًا بذلك مسيرته لتحقيق سلسلة انتصارات طويلة استمرت ست جلسات.