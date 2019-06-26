سكوير تُطلق ودائع بيتكوين لكاش آب للجمهور الأوسع

تام شمس - الأربعاء 26 يونيو 2019 10:45 مساءً -

قامت شركة المدفوعات التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها بتزويد ودائع بيتكوين (BTC) لتطبيق كاش آب في ٢٦ يونيو

وسيتمكن مستخدمو كاش آب الآن من إيداع عملات بيتكوين من محافظ خارجية في عنوان عملات بيتكوين الخاصة بهم. ووفقًا لإعلان سكوير، تقتصر الودائع على بيتكوين بقيمة ١٠٠٠٠ دولار في فترة سبعة أيام. وتشير أيضًا إلى أن عمليات النقل قد تستغرق عدة ساعات لتأكيدها على بلوكتشين.

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وحسبما أشار كوين ديسك، يبدو أن سكوير قد جعلت ودائع بيتكوين متاحة مسبقًا لبعض المستخدمين. وقد ادعى مستخدم موقع تويت الذي أعلن نفسه "Bitcoin Permabull" دينيس باركر مؤخرًا يوم ٢٥ يونيو أن ودائع بيتكوين كانت متاحة، ونشر مقدم البودكاست مارتي بينت ما يبدو أنه لقطة شاشة لخدمة الإيداع مرة أخرى في ١٨ يونيو.

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، قام مؤسس سكوير "جاك دورسي"، وهو أيضًا منشئ شركة تويتر الاجتماعية العملاقة، بتشكيل فريق مكرس لتحسين البنية التحتية للعملات المشفرة بشكل عام. وبينما يزعم أن هذا الفريق سيستفيد قطاع العملات المشفرة بشكل عام، علق دورسي على مزايا سكوير أيضًا، قائلًا: