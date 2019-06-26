بعد مرور ست سنوات ، تجاوز عدد أجهزة الصراف الآلي لعملة بيتكوين 5000 فقط على مستوى العالم

قبل حوالي ست سنوات تم إنشاء أول جهاز صراف آلي لعملة بيتكوين في فانكوفر ، كندا ، وهو آلة تتيح لشخص ما شراء عملة البيتكوين بإستخدام بطاقة نقد أو بطاقة خصم و توفر بعض أجهزة الصراف الآلي تلك وظائف ثنائية الإتجاه تتيح شراء أو بيع العملة الرقمية .

أما الآن فقد ارتفع عدد آلات صرف العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم إلى 5،006 ، وفقًا لـ Coin ATM Radar ، وفي آخر 60 يومًا ، تم انشاء ما معدله أقل قليلاً من 6 أجهزة صراف آلي لعملة بيتكوين يوميًا .

مما لا يثير الدهشة ، أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول في عدد آلات الصرافة الخاصة بالعملات الرقمية مع أكثر من 3200 مواقع أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين ويعتبر هذا حوالي 64 في المئة من المجموع في العالم ، واحتلت كندا ، التي استضافت أول آلة توزيع للعملات الرقمية في العالم ، المرتبة الثانية بأكثر من 680 موقعًا .

بالإضافة إلى المكسيك وبلدان أخرى في المنطقة ، تمتلك أمريكا الشمالية الآن أكثر من 74 بالمائة من أجهزة الصراف الآلي لعملة بيتكوين في العالم ، مما يشير إلى العمل الهائل الذي يتعين على بقية العالم القيام به للحاق بالتكنولوجيا الحديثة .

ومن المثير للدهشة ، أنه تم إنشاء المزيد من أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في الأشهر التي تراجعت فيها أسعار العملة الرقمية عن أعلى مستوى لها في ديسمبر 2017 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة حيث تم انشاء أكثر من 3000 جهاز صراف آلي ، أو 60 بالمائة من الإجمالي الحالي منذ يناير 2018 .

أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين حسب الشهر | المصدر: Coin ATM Radar .

بافتراض أن المعدل الحالي لتركيب أجهزة الصراف الآلي في العالم يبلغ حوالي 5.6 أجهزة في اليوم ، فأنه بحلول الذكرى السادسة لانشاء اول صراف آلي لبيتكوين في العالم ” Bitcoin ATM” ، سيكون هناك أكثر من 700 آلة صرافة للعملات الرقمية يتم تثبيتها بحلول ذلك الوقت وقد تم إنشاء أول جهاز صراف آلي من البيتكوين في 29 أكتوبر 2013 في مقهى بوسط مدينة فانكوفر.

كانت الشركة المصنعة لصرافات بيتكوين الآلية الرائدة هي “Robocoin” ومع ذلك ، كانت الشركة غير قادرة على استغلال ميزة المحرك الأول إلى الحد الأقصى مما ادى الا إغلاق عملياتها قبل 3 سنوات .

حاليًا ، الشركة الرائدة في مجال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالعملات الرقمية من حيث امتلاك اعلى نسبة اجهزة صرافة هي General Bytes والتي تحتل حوالي 1550 موقع ، تليها شركة Genesis Coin والتي تحتل1497 موقعًا وشركة Lamassu التي تحتل 439 .

شركات اجهزة الصراف الآلي لبيتكوين .

وصلت عدد الأجهزة إلى 5000 جهاز صراف آلي في وقت تتزايد فيه الضغوطات السلبية على الأجهزة بسبب دورها في مساعدة عمليات الاحتيال بواسطة العملات الرقمية ففي أستراليا تعد أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين “الطريقة الأكثر شيوعًا لدفع الاحتيال”

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في بعض الأماكن ، اضطر ضباط إنفاذ القانون إلى إصدار تحذيرات بشأن عمليات الاحتيال بجانب الأجهزة .

وقالت وحدة الجرائم المالية في تغريدة على تويتر :

تلقت وحدة الجرائم المالية في WPS تقارير عديدة عن عمليات الاحتيال التي تنطوي على أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين حيث يتعرض الضحايا لضغوط من المحتالين للحضور وإرسال عملات البيتكوين. تذكير: الوكالات الحكومية لن تقبل عملات البيتكوين .

واجهت أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية أيضًا عداءً من السلطات في بعض الولايات القضائية فعلى سبيل المثال ، في الربع الأخير من عام 2018 ، صادرت الشرطة اجهزة الصراف الآلي لبيتكوين والتي كانت أول آلة للصرف الآلي للعملات الرقمية في الهند وقامت أيضا بالقبض على الأشخاص الذين كانوا ورائها تحت مسمى قانوني على أساس أن الآلات لم تف بالمتطلبات التنظيمية .

وفي سبتمبر من العام الماضي ، صادرت الشرطة الروسية 22 جهاز صراف آلي للعملات الرقمية بعد أوامر صادرة عن البنك المركزي للاتحاد الروسي والذي كان بهدف إجراء تحقيقات في أعقاب الشكوك بأن الأجهزة قد استخدمت في أنشطة مالية غير مشروعة .

لم يكن حتى منزل أول جهاز صراف آلي للعملات الرقمية في العالم بمنأى عن هوس اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأجهزة ففي وقت سابق من هذا الشهر ، اقترح عمدة فانكوفر كينيدي ستيوارت فرض حظر على أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية مشيرا إلى دورها في غسل الأموال والاحتيال المتعلق بالعملات الرقمية .

ذكرت صحيفة The Star الكندية أن الاقتراح كان أقرب إلى إطلاق النار على البعوض ببندقية وبدلا من ذلك فقد دعا الجمهور إلى إيجاد حلول لأجهزة الصراف الآلي بدلا من حظرها .

المصدر :CCN.COM

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