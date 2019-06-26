متصفح “أوبرا” على “iOS” يضيف محفظة للعملات الرقمية

أعلنت شركة “أوبرا” عن تحديث جديد لمتصفح الويب الخاص بها وتم إضافة محفظة مخصصة للعملات الرقمية لنظام “iOS”.

ومع الإصدار الجديد, أصبح لدى متصفح “أوبرا” متصفح يدعن 3 أنظمة رئيسية “iOS” و “Android” و “PC”.

وكشفت الشركة أن محفظة العملات الرقمية على نظام “iOS” ستتيح للمستخدمين التفاعل مع التطبيقات اللامركزية المبنية على شبكة الايثيريوم كون المحفظة الرقمية تدعم جميع العملات الرقمية المبنية على شبكة الايثيريوم (ERC-20).

وقال تشارلز هامل, رئيس الكريبتو في “أوبرا”: “نعتقد أن جميع متصفحات الويب يجب أن تحتوي على محافظ للعملات الرقمية.” وأضاف: “هذا سوف يتيح دخول صناعة جديدة إلى عالم الويب.”

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وأعلنت الشركة أنها بدأت في اختبار متصفح “iOS” والمعروف باسم Opera Touch في شهر مارس الماضي, وكما أعلنت مؤخرا أنها ستقوم مستقبلاً بدعم شبكة الترون (TRON).

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