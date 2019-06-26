بلوكشين Zcash يواجه بعض الصعوبات وقد يحتاج إلى إعادة بناء البلوكشين بالكامل

ظهر في أحد التقارير الصادرة مؤخرا من طرف شركة Electric Coin التي تقف خلف عملة Zcash بأنها تخطط لإعادة بناء البلوكشين Zcash بشكل كامل وهذا الإجراء لامكانية دعم 10 مليار مستخدم.

الخبر صرح به “تيم كوبلاند” والذي كشف بأن شركة ECC تحضر لتغيير كبير وملحوظ في شبكة Zcash.

تعتبر عملة Zcash والتي تحتل المرتبة 25 من حيث القيمة السوقية الاجمالية على سلم ترتيب موقع coinmarketcap ثان أفضل عملة من حيث الخصوصية بعد عملة المونيرو.

تأسس مشروع عملة Zcash سنة 2016 ويبلغ الحجم السوقي للعملة 730 مليون دولار.

يرى كبير مهندسي شركة ECC بأن هدف Zcash خدمة أكبر قدر ممكن من الناس ويعتقد أنه يجب على العملة أن تكون قادرة على دعم 10 مليار مستخدم والمتوقع ان يصل لهذا الرقم سنة 2050.

وعلى هذا النحو تسعى شركة ECC لبحث أفضل الطرق والسبل للقيام بذلك.

حيث يعترض بلوكشين Zcash بعض التعقيدات ومشاكل التقييد والتي ترجع في المقام الأول إلى قيود كود البيتكوين.

هذا ويريد فريق مطوري Zcash تمكين الآلاف بل الملايين من التعاملات في ثانية

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وبحكم أن البلوكشين الحالي للمشروع محدود ولايستوعب كم هائل من التعاملات ظهرت فكرة إعادة تصميم الشبكة بالكامل.

تعتبر عملية إعادة تشكيل وبناء البلوكشين طريقة فعالة لكن البعض ينظر إليها بعين الريب والشك وأن المشروع سينحرف عما كان يهدف إليه من خصوصية وحماية لها.

كما وجهت العديد من الانتقادات لشبكة Zcash بأنها غير قابلة للتوسع والتطوير مطلقا.

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