شركة LedgerX تحصل على موافقة هيئة CFTC لبدء نشاطها في تداول عقود البيتكوين الآجلة

شركة LedgerX تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها وتم تأسيسها سنة 2013.

تعمل شركة LedgerX على توفير منصة تداولية بعقود آجلة لمشتقات العملات الرقمية المشفرة.

صرّحت الشركة أنها حصلت على الموافقة لطلبها المودع لدى هيئة CFTC وبذلك حصولها على ترخيص سوق العقود DCM ما يعني أن شركة LedgerX يمكنها الأن تقديم عقود مستقبلية جديدة للبيتكوين.

وتعتبر شركة LedgerX هي الشركة الثانية التي تحصل على موافقة لتقديم العقود الآجلة للبيتكوين وتخطط العديد من الشركات اللحاق بشركة LedgerX ودخول سوق العقود الآجلة للبيتكوين بموافقة لجنة تداول العقود الآجلة مثل:

Bakkt و Seed CX و ErisX …

بالنسبة لإعتماد شركة LedgerX لتقديم عقود بيتكوين آجلة فهي تختلف عمّا هو موجود بالفعل في بورصتي Cboe و CME حيث أن المشتري يتلقى السلعة الأساسية فعليا كـ وحدة بيتكوين (BTC) حقيقية عند انتهاء العقد وليس ما يعادله من عملات ورقية (دولار).

كما ستسمح الموافقة الممنوحة للشركة بتقديم عقود آجلة لعملاء التجزئة والمؤسسات.

لحد الساعة لم يكشف بعد عن تفاصيل وموعد الإطلاق الفعلي لتقديم العقود الآجلة إلا أن الشركة تتطلع لذلك منذ مدة وتود ان تكون رائدة في ذلك.

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أخبر السيد “Juthica Chou” كبير مسؤولي التشغيل وإدارة المخاطر بعد الحصول على الموافقة من لجنة CFTC قائلا:

“نتطلع إلى أن نكون من رواد صناعة تجارة العقود الأجلة، حاليا يبدو أننا في وضع أفضل”.

وأخبر ذات المتحدث بأن عملية التجريب واختبار العقود المستقبلية للبيتكوين ستبدأ فعليا شهر يوليو المقبل.

للعلم طلب شركة LedgerX تمت ايداعه منذ شهر نوفمبر 2018 للحصول لعى موافقة وترخيص بتداول البيتكوين كسلعة آجلة.

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