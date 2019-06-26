فرصة ثانية مع عملة Ethereum لأولئك الذين فاتهم قطار البيتكوين. فالبيتكوين لا يعرف توقف في الوقت الحالي حيث يستمر ملك العملات المشفرة المهيمن على السوق في تحقيق مكاسب عالية. فمع وصول سعر BTC إلى 13،000 دولار اليوم ، يسأل الكثيرون “هل فات الأوان على الدخول في عملة البيتكوين؟”. من الواضح أن الإجابة طويلة الأجل ، ولكن لا تزال هناك مكاسب جيدة يجب تحقيقها مع عملة Ethereum إذا كرر أداء 2017.

سعر عملة Ethereum لا يزال متواضعا، وقد يكون فرصة للحاق ب قطار البيتكوين

قد يرتفع سعر Bitcoin بنسبة 240 في المائة هذا العام وتصل إلى مستويات قياسية جديدة كل يوم في هذا الأسبوع ، لكن لدى كل شخص فرصة بديلة و التي تكمن في عملة Ethereum الثانية من حيث القيمة السوقية في أسواق التشفير. ستحدث التصحيحات، كما يحدث دائمًا ، لكن الكثيرون يروجون بالدلائل الآن أنه لن يكون هناك أي بيتكوين بقيمة أربعة أرقام للشراء.

إن النظر إلى ثاني أكبر أصل مشفر في سوق العملات المشفرة يدل على أنه لا يزال بأقل من قيمته الحقيقية ، خاصة إذا ما قورن سعر ETH بشقيقه الأكبر. أصبحت عملة البيتكوين الآن أقل قيمة ب 40 في المائة مقارنة بسعر الذروة ، في حين لا يزال Ethereum أكثر من 75 في المئة بعيدا عن ارتفاعه البالغ من 1400 دولار في يناير من العام الماضي.

تمكن ETH اليوم السير في خطى البيتكوين BTC ممكت اعطى لسعر ETH نسبة 7 في المائة أخرى لتصل إلى 339 دولار.

Advertisements

مكاسب Ethereum في الأشهر الأخيرة كانت بطيئة بالمقارنة. ETH ارتفعت بنسبة 150 في المئة منذ بداية العام لكنها لا تزال ضعيفة ب 90 في المئة من اعلى مستوى وصلت له عملة ETH.

سعر Ethereum عرف طلقة كبيرة العام الماضي متساوية مع سعر هذا العالم في الوقت الحالي ولكن تجاوز 1400 دولار كان في وقت سريع جدا في اقل مت شهرين. هذا المكسب يقدر بنسبة 325 في المئة في غضون أسابيع قليلة. بالطبع ، الان لا توجد مشاريع ICO كثيرة متأسسة على بلوكشين Ethereum، ولكن النظام البيئي لا يزال لديه إمكانات هائلة لتحقيق مكاسب أكبر.

بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفوة 365 مليار دولار اليوم ، لكن بيتكوين يملك 225 مليار دولار منها وحدها. إنها مسألة وقت فقط قبل ضبط النسبة ومن المرجح أن يقود Ethereum الطريق هو كذلك في هذه النسبة.

لا تنسوا متابعتنا على الفيسبوك : https://web.facebook.com/Gulf365 تويتر : https://twitter.com/Gulf365 تلجرام : https://t.me/Gulf365_AR للتوصل بكافة المعلومات، الأخبار و المستجدات فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، البلوكشين والعملات المشفرة…