منصة Bitfinex تستعد لإطلاق رافعة مالية 100x جاهزة للاستخدام حتى في أوقات الذروة

صرّح مدير المكتب التقني لـBitfinex بأن المنصة جاهزة لتقديم رافعة مالية بقدرة 100x حتى في أوقات الذروة. كما وضح بأن الخدمة جاهزة للتشغيل هذا الشهر، وذلك من خلال ما ظهر على المقالة المنشورة الشهر الماضي والتي تتحدث عن بيع الرمز المميز للمنصة. وعليه فإن مستخدمي منصة Bitfinex المؤهلين سيكونون قادرين على تداول منتجات برافعة مالية تصل لـ100 مرة. ومثلما هو معلوم فإن الرافعة المالية تسمح باقتراض الأموال لزيادة عوائد الاستثمار المحتملة ولكنها تأتي بمخاطر عالية أيضا. بالنسبة للرافعة المالية واستخدامها بشكل دائم على المنتجات المعروضة على المنصة سيكون للمستخدمين المعتمدين فقط.. كما أن الرافعة المالية الجديدة هي أداة اختيارية ولن تغير في العروض الموجودة سلفا. هذا وتملك منصة BitMEX منتجا ورافعة تداول مماثلة لمنصة Bitfinex والتي توفر رافعة مالية 100x على البيتكوين. Advertisements وبالرغم من توفر رافعة بقدرة 100x إلا أن استعمالها سيكون قليل للغاية نظرا للمخاطر العالية المصاحبة لها. هذا وتعرف أغلب المنصات التداولية في الآونة الأخيرة زيادة عروض المشتقات وأزواج التداول. حيث قامت شركة Galaxy Digital التي يقودها “مايك نوفوغراتز” بتوسيع أعمالها التجارية لتقديم عقود وخيارات أكبر للعملات المشفرة وذلك استجابة للطلبات المتزايدة من المستثمرين. اقرأ ايضا: منصة CoinEX تستعد لإطلاق خدمة الرافعة المالية “التداول بالهامش” مخاطر التداول بالرافعة المالية: قصة وعبرة لمتداول خسر كل ما يملكه من البيتكوين منصة بينانس تبدأ بالتحضير لإطلاق منصة للتداول بالهامش والرافعة المالية

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