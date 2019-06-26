مواطن استرالي يدفع 100 ألف دولار ضريبة على امتلاكه 20 ألف دولار من العملات المشفرة

أحد القصص العجيبة سنتطرق إليها في هذا الموضوع يرويها السيد “أدريان فورزا” وهو أحد المحاسبين في استراليا.
صرح “أدريان” بأن أحد عملائه فُرض عليه دفع غرامة وضريبة مالية بقيمة 100 ألف دولار على حيازته وامتلاكه لمبلغ 20 ألف دولار من العملات الرقمية المشفرة.
ينص القانون الاسترالي على الإعلان عن قيمة العملات في وقت استلامها.
وأوضح “أدريان” بأن موكله عمل وقام بتطوير أعمال لأحد الشركات الخارجية واستلم أمواله بالعملات الرقمية المشفرة والتي بلغت قيمتها آنذاك 250 ألف دولار (يناير 2018) لكن قيمتها حاليا لا تتعدى 20 ألف دولار وتم تمرير فاتورة ضريبة له بقيمة 100 ألف دولار.
وصرح “أدريان” مضيفا بأن ما حصل كارثة وهي نتيجة غير عادلة اطلاقا فكيف لموكلي أن يدفع اموال لم يمتلكها وتغيرت قيمتها، هذا شيئ سيتعين عليهم تغييره لأنه غير عادل”.
ومن المفارقات أيضا التي يحملها قانون الضرائب الاسترالي المتعلق بالكريبتو أن اي شخص حامل لعملة مشفرة تعرضت للانقسام مثل:
البيتكوين كاش SV أو الايثيريوم كلاسيك فإنه في نظر القانون تحصل عليها بـ0 دولار وعليه يتم تطبيق ضريبة بنسبة 100% على حاملها.
كما أن هناك عدة دعاوي من أطراف وشركات استرالية تنادي بضرورة إعادة النظر في قانون الضرائب, حيث تود هذه الشركات الاسترالية التوسع أكثر في عمليات الدفع لموظفيها باستعمال العملات المشفرة.
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