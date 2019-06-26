هيمنة Bitcoin على سوق العملات المشفرة ب 64٪ بعد ان وصل السعر الى 13K

لليوم الثالث على التوالي ، البيتكوين Bitcoin يخترق كل المقاييس و كل مناطق المقاومة ويدفع للأعلى. حتى اصبحت هيمنة Bitcoin على سوق العملات المشفرة تقدر ب 64٪ و هي مقاييس في أعلى مستوياتها.

هيمنة Bitcoin في اعلى قممها

تم تداول Bitcoin اليوم مباشرة على 13K دولار قبل ساعتين خلال جلسة التداول الصباحية الآسيوية. تشير الحركة مرة أخرى إلى اضافة 13 في المائة اليوم في قيمة البيتكوين وهو ارتفاع الاول في 2019 حيث لا يظهر سعر BTC أي إشارة تباطؤ نحو قمم اخرى. صمدت عملة البيتكوين على مكاسب تفوق 11 ألف دولار خلال معظم يوم أمس واخترقت المقاومة ، التي لم تكن مقاومة 11500 دولار شيئ مهم للبيتكوين بعد ان مر عليها مرورا قويا و اجه نحو مقاومة جديدة قد تكون في سعر 12500 الف دولار.

ارتفع حجم التداول اليومي إلى 30 مليار دولار مع زيادة القيمة السوقية بأكثر من 220 مليار دولار. يبدو أن العقبة التالية ستكون حول مستوى 14 ألف دولار ، ولكن بمجرد كسرها ، لن يكون هناك طريق للعودة نحو أعلى مستوى للبيتكوين على الإطلاق. دعا المحلل جوش راجر 14200 دولار البوابة الأخيرة قبل الارتفاع الكبير إلى مستويات قياسية جديدة. وأضاف بثقة.

“بعد تجاوز ان يتجاوز السعر 14200 دولار لكل بيتكوين ، لن يجد صعوبة في شق طريقه نحو مستويات قياسية جديدة على الإطلاق. قطار البيتكوين لن يقف مجدادا في مستويات ضعيفة ، “

تجاوزت حصة بيتكوين من السوق الآن 64 في المائة ، وفقًا لموقع Tradingview.com ، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2017 عندما بلغ بيتكوين 20 ألف دولار.

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العملات البديلة متواضعة امام هيمنة Bitcoin بيتكوين، ولكن كن يقظا ايها المتداول!

تقوم Bitcoin بأكل هيمنة العملات البديلة و تضيفها الى حصتها الكبيرة في أسواق التشفير ، مما يجعل وضع العملات البديلة محرج امام المتداولون و المستثمرون. لكن لا يعد بيع العملات البديلة الآن أذكى حركة ، خاصة إذا نظرت إلى الوراء في عام 2017 وشاهدت ما حدث هناك. سوف تعرف ان فصل العملات البديلة سيأتي ولكن ليس لكلها.

هناك عملات بديلة ذات قيمة سوقية عالية التي لا تزال محطمة تمامًا ، وهي تشمل XRP ، و Bitcoin Cash ، و Tron ، و Cardano ، و Stellar ، و Dash ، و NEO ، و IOTA – جميعها منخفضة أكثر من 80 بالمائة من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

كانت العملات البديلة أبطأ في رد الفعل في عام 2017 والشيء نفسه يحدث في عام 2019. فاختر العملة التي تصنع السوق، و ابتعد عن قرارات العاطفة ايها المتداول.

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