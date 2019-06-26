أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 26-6-2019

أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء الموافق 26-6-2019

واصلت العملة الرقمية بيتكوين اليوم موجة الصعود متجهه نحو قمة جديدة لعام 2019 ، وذلك مع وجود الزخم على البيتكوين والذي بلغ حجم التداول لبيتكوين اليوم 223 مليار دولار في وقت كتابة هذا التقرير ، وفقا لبيانات Coin360.

ارتفع سعر البيتكوين BTC إلى مستوى جديد لعام 2019 مرة أخرى عند 12600 دولارًا في أقل من 24 ساعة بعد صعوده إلى 11200 دولار مرة أخرى في 24 يونيو ، وكسر المقاومة الصعبة عند 11660 دولار يوم أمس .

ارتفعت بعض العملات الرقمية الرئيسية مع موجة ارتفاع البيتكوين مثل ايثيروم ETH ، بينما عانت بعضها من خسائر متوسطة مثل عملة XRP .

ارتفعت العملة الرقمية المهمينة بيتكوين يوم أمس بحوالي 6 % من قيمتها ، واتجهت نحو مستوى المقاومة 11660 دولار امريكي وكسرتها بنجاح ، يتم تداول العملة الان عند مستوى 12592 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 11.01% في وقت كتابة هذا التقرير.

حققت عملة ايثيروم ETH ارياح جيدة منذ يوم الأمس مرتفعة بنسبة بلغت 5.73 % ، ويتم تداول العملة الان عند مستوى 331 دولار امريكي في وقت كتابة هذا التقرير .

Ripple XRP انخفضت سعر العمل الرقمية الى 0.46 دولار امريكي بنسبة 0.21 % دولار امريكي.

Litecoin اتخفض سعر العملة اليوم بنسبة بلغت 0.36 % ، ويتارجح سعرها حول 134 دولار أمريكي .

Binance Coin لم تحقق عملة BNB الاداء المتوقع منذ ارتفاع عملة بيتكوين ولا تزال العملة تتحرك في نطاق ضيق ، ارتفعت العملة بنسبة بلغت 0.42 ويتم تداول العملة الرقمية الان عند 37 دولار امريكي .

Bitcoin Cash ارتفعت العملة مرة اخرى بنسبة 0.92 % وذلك بعد أن فقدت القليل من قيمتها يوم أمس ، ويتارجح السعر الآن حول 468 دولار امريكي .

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أسعار عملات أخرى :

EOS لم تكن استجابة EOS للارتفاع الأخير في BTC متوافقة مع توقعات السوق ، ومع ذلك فقد تمكنت من تحقيق بعض المكاسب السريعة قبل بدء مرحلة التصحيح ، انخفضت العملة الرقمية الان بنسبة 0.38 % ويتم تداولها الان عند مستوى 7.25 دولار امريكي.

TRON TRX اتخفض سعر العملة الرقمية الان بنسبة 2.71 % ، ويتم تداول العملة عند مستوى 0.038 دولار امريكي .

Cardano ارتفعت بنسبة بلغت 1.89 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.097 دولار امريكي .

Steller انخفضت العملة اليوم بنسبة 1.14 % ، ويتارجح سعر العملة الآن 0.125 دولار .

ومن بين العملات الرقمية التي حققت اعلى المستويات كانت عملة Rise مرتفعة بنسبة عالية بلغت 1823 % خلال الاربعة والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات موقع Coin360 ، والتي قد ارتفعت من مستوى 0.011092 الى 0.23302 دولار امريكي .

يبلغ إجمالي سقف سوق العملة الرقمية الآن 361 مليار دولار ، في اعلى قمة له منذ العام 2018 ، وفقا لبيانات Coin market cap ، وتمتلك عملة البيتكوين 61 % من هيمنة السوق وقد ارتفعت BTC بنسبة 200% منذ بداية العام 2019 .

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