بنك Jp Morgan “المعروف بمعارضته للبيتكوين” يبدأ إختبار عملته الرقمية بينما تجذب العملة الرقمية لفيسبوك الأضواء

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، ننقل لكم آخر التحديثات الخاصة بالعملة الرقمية JPM Coin التي أعلن بنك jp Morgan عن إطلاقها في وقت سابق والتي يعرف الرئيس التنفيذي للبنك في وسائل الإعلام بـأنه معارض للبيتكوين “Anti bitcoin”.

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقرير”

على الرغم من تاريخ الرئيس التنفيذي لبنك JP Morgan السيد جيمي ديمون في خطابه الإعلامي المضاد لعملة البيتكوين anti-bitcoin ، يخطط بنك JP Morgan لتجربة إختبار عملته الرقمية JPM Coin الخاصة بها في وقت لاحق من هذا العام.

هذا ويزعم بنك JP Morgan أن مزيدا من عملاء البنك في كل من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان يطالبون بنموذج من عمليات العملات الرقمية لتسريع عملية تداول الأوراق المالية مثل السندات.

هذا وليس من المستغرب أن يأتي ذلك الإعلان تمامًا في الوقت الذي يرتفع فيه سعر عملة البيتكوين إلى ما يزيد عن 11000 دولار وسط بدايات حركة صعود محتملة بالنسبة لسوق العملا ت الرقمية .

وفي هذا الإطار قال السيد عمر فاروق ، رئيس قسم تقنية شبكة البلوكتشين في بنك JP Morgan ، خلال حديثه مع موقع بلومبرج أن العملةالرقمية الخاصة بالبنك JPM Coin يمكن أن تتيح خاصية التسليم “الفوري” للسندات على شبكة البلوكتشين ، حيث تعمل العملة الرقمية JPM Coin على نظام شبكة Quorum ، وهي عبارة عن منصة مبنية على شبكة بلوكتشين الإيثيريوم ، والتي تم تطويرها بواسطة شركة Microsoft.

وأضاف موضحا:

“نحن نعتقد أن الكثير من الأوراق المالية بمرور الوقت – في غضون خمس إلى عشرين عامًا – ستصبح رقمية بشكل متزايد أو تصبح في شكل توكنز رقمية “.

قام السيد جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك JP Morgan بالهجوم على عملة البيتكوين مرارًا وتكرارًا واصفا إياها باعتبارها “عملية احتيال”. | المصدر: Pixabay ، يوتيوب.

بنك JP Morgan : نحن لازلنا في حاجة إلى الموافقات التنظيمية

هذا ولا يزال الجدول الزمني لتفعيل العملة الرقمية JPM Coin غامضًا ، لأن الأمر يحتاج إلى إزالة العقبات التنظيمية ، ومع ذلك يدعي السيد فاروق أن عملية تطوير عملة JPM Coin يسير بشكل جيد.

حيث أضاف السيد فاروق:

“إن التكنولوجيا جيدة جدًا ، لكنها تستغرق وقتًا من حيث الحصول على الترخيص والموافقة ، طالما أنك بنك ، فيجب عليك التأكد من أن هذا الأمر لا ينتهك اللوائح التنظيمية في جميع البلدان أو المناطق التي تعمل فيها. “

و من الجدير بالذكر أن بنك JP Morgan هو أكبر بنك في الولايات المتحدة ، حيث يدير البنك أصول بقيمة 2.7 تريليون دولار ، وفي شهر فبراير من عام 2019 ، أصبح بنك JP Morgan أول مؤسسة مالية أمريكية كبرى تعلن عن إطلاق عملتها الرقمية الخاصة.

وكما ذكرت تقارير موقع CCN ، أنه من المفترض أن تكون عملة JPM Coin بمثابة عملة مستقرة مخصصة للعملاء الذين يحتفظون بالدولار الأمريكي في الولايات القضائية الدولية ، وتبلغ قيمة كل عملة JPM coin واحدة دولار أمريكي ويمكن استبدالها بالعملة الفعلية.

جيمي دايمون: فقط “الأغبياء” هم الذين يستثمرون في عملة البيتكوين

هذا و قد غزت بنك JP Morgan في خطوة مفاجأة إلى عالم العملات الرقمية في وول ستريت بسبب أن الرئيس التنفيذي للبنك السيد جيمي ديمون معروف بوجوده كواحد من الرموز المعارضة لعملة البيتكوين ، حيث أن السيد ديمون هو من المعسكر المؤيد لإستخدام تقنية البلوكتشين ، وليس مؤيدا لعملة البيتكوين “.

وقد أشاد ديمون بتقنية البلوكشين واصفا إياها إنها تكنولوجيا مبتكرة بينما رفض عمل عملة البيتكوين ووصفها باعتبارها “عملية احتيال” تجذب فقط المستثمرين “الأغبياء” كما ورد عبر الرابط التالي.

وأضاف:

“لم أستطع أن أهتم ولو قليلا بشأن هدف تداول عملة البيتكوين ، وكيف تتداول ، ولماذا تتداول ، ومن يتداول بها ، فقط إذا كنت غبيًا بما يكفي لشراء البيتكوين ، فستدفع الثمن مقابل ذلك في يوم من الأيام … حسنا الحكومات ستسحق البيتكوين “. Advertisements

هذا وقد خفف السيد ديمون مؤخرًا من خطابه الإعلامي المضاد للعملات الرقمية anti-crypto ، وذلك مع استمرار الصناعة في توليد عناوين الأخبار الرئيسية وسط موجة من النشاط ، وربما يكون السبب في ذلك هو أن شركات عملاقة مثل شركة Facebook قد أطلقت “عملة رقمية ” خاصة بها تسمى Libra .

ولا تزال شركة Facebook تعاني من فضائح عمليات خرق البيانات دون توقف ، ومع ذلك ، تدعي الشركة المحتكرة لتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي أن عملتها الرقمية Libra مبنية على أساس شبكة بلوكتشين آمنة ولديها قابلية على التوسع وموثوق بها ، ويدعم العملة احتياطي مكون من الأصول الحقيقية.

المدير المالي لمنصة Binance : لا تثق في مارك زوكربيرج

هذا وينقسم عشاق العملات الرقمية حول ما إذا كانت عملة Libra ستكون ذات أثر جيد أو سيئ بالنسبة للسوق ، لكن السيد “وي زهو” الرئيس المالي في منصة Binance -أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية على مستوى العالم – يحذر من أن الرئيس التنفيذي لشركة Facebook مارك زوكربيرج يعتبر ضرر كبير على صناعة العملات الرقمية .

ويقول السيد “زهو” إن زوكربيرج يطلق عملته الرقمية Libra من أجل الضغط على شركات العملات الرقمية للوصول للهيمنة والسيطرة التي يريد في النهاية تأكيدها على هذا المجال.

لطالما تبشّر المتحمسون لعملة البيتكوين المضلّلون بأن وجود شركة تكتل ضخم متعدد الجنسيات مثل شركة facebook يختبر حالات الاستخدام لتقنية البلوكتشين يعتبر أمرا يضفي الشرعية على تلك الصناعة الناشئة.

ومع ذلك ، يقول السيد “تشو” – وهو زميل سابق في جامعة هارفارد للرئيس التنفيذي لشركة Facebook – إن السيد زوكربيرج لا يفعل ذلك من أجل تشجيع اعتماد إستخدام العملات الرقمية أو تقنية البلوكتشين على نطاق عالمي واسع ، لا الأمر على النقيض من ذلك ، حيث يريد زوكربيرج جعل تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحتكرها شركته بمثابة نظامًا بيئيا مغلقًا مركزيًا للعملات الرقمية ، وسوف يعمل على إنه يسيطر عليه سيطرة تامة ، – وذلك على حد تعبير “تشو”- كما ورد عبر الرابط التالي

وقال السيد “تشو “:

“أظن أنه سيكون نظامًا عمل بيئي مغلقًا على شركة Facebook ، وسيكون هدفهم هو منع الآخرين من الدخول إلى نظامهم ، هدف الشركة ليس هو فتح نظامهم لأشخاص آخرين. “

آخر تحديث تم على الموضوع الأصلي يتاريخ 25/06/2019 08:34 (بالتوقيت الشرقي)